Archief Airfryers

Hoe wij airfryers testen
Lees hoe wij verschillende airfryers vergelijken en onze testresultaten bepalen.
Lees hoe wij verschillende airfryers vergelijken en onze testresultaten bepalen.
Met de juiste accessoires doe je veel meer met je airfryer dan alleen snacks en friet bakken.
Ruim 7.000 consumenten vertelden ons alles over hun airfryer. Welk merk hebben ze in huis? En hoe tevreden zijn ze daarover? Ze deelden ook hoelang hun vorige airfryer meeging.
In allerlei producten die we vaak gebruiken zitten pfas. Dat kan ook gelden voor airfryers. Wat betekent dit als je vaak eten klaarmaakt in de airfryer?
Goed nieuws: we zien in onze test steeds meer goede airfryers onder de €100. Wij vertellen je welke je het beste kunt kopen.
Met een airfryer snack je minder ongezond dan met een friteuse. Lees de tips voor gezonder frituren.
Maak een airfryer na gebruik goed schoon. Dat vermindert de baklucht als je de volgende keer de airfryer gebruikt.
Er komen steeds meer ovensnacks op de markt. Daar zitten misschien minder vet, zout en suiker in, maar ze zijn toch minder gezond dan je misschien denkt.
Teflonpannen hebben geen goede reputatie. Ze zouden kankerverwekkende stoffen bevatten en vogels kunnen doodgaan door de schadelijke dampen uit de pannen. Zijn pannen met een antiaanbaklaag echt gevaarlijk?