Tips voor de airfryer

Een airfryer is eigenlijk een supercompact, handig mee te nemen heteluchtoventje. Je kunt je airfryer dan ook voor veel meer gebruiken dan het vetarm bakken van frietjes. Zo doe je dat.

Zo maak je lekkere frites in (bijna) elke airfryer

Maar weinig airfryers in onze test krijgen een goed oordeel voor de frites die eruit komen. Bekijk de airfryers die wél goed uit de test komen.

Heb je al een airfryer en wil je weten hoe je lekker knapperige frites kunt krijgen? Bekijk dan onze volgende tips:

Bak een kleinere hoeveelheid tegelijk. In onze test levert het bakken van 2/3 van de maximale hoeveelheid doorgaans een beter resultaat dan de maximale hoeveelheid.

Schud de frites regelmatig om. Niet alleen bakken ze daardoor gelijkmatiger, je geeft ook het vocht de kans om te ontsnappen, zodat de frites minder slap worden.

Verleng de baktijd.

De Gouden Tip: gebruik ovenfrites. Ovenfrites zijn speciaal gemaakt om te bakken in de hetelucht. Het bakken van ovenfrites in de airfryer ging in onze test zelfs zó goed, dat er nauwelijks verschil was te zien tussen de airfryers. Dit testonderdeel hebben we daarom geschrapt. Bekijk in de video hoe wij airfryers testen.

Maar let op bij ovenfrites: sommige airfryers maken zelfs van ovenfrites een slappe hap. Bekijk de testresultaten welke airfryers dat zijn!

Lekker snacken uit de airfryer

Net zoals speciale ovenfrites lekkerder worden in de airfryer dan gewone diepvriesfrites, zijn ook de speciale ovenvarianten van diepvriessnacks meestal een betere keus. Er zijn steeds meer snackfabrikanten die een ovenvariant van hun snacks maken. Zelfs Aldi en Lidl bieden ovensnacks van hun huismerk aan, dus je bent al lang niet meer aangewezen op (dure) A-merken.

Vooral bij 'snacks in een jasje' zoals kroketten en loempia's is de ovenvariant vaak beter voor de airfryer dan de gewone versie. Maar voor 'kale' snacks zoals frikandellen en gehaktballen kun je prima volstaan met de gewone frituurversie.

Haal meer uit je airfryer met de juiste accessoires

In de airfryer kun je veel meer maken dan alleen frites. Denk aan:

hartige en zoete taarten

gegrilde vis, groenten, vlees en kip

ovenschotels, zoals lasagne

kruiden en vruchten drogen

Maar daar heb je dan wel de juiste accessoires voor nodig, zoals een bakblik, grillpan of spatdeksel.

Ben je van plan om je airfryer voor meer in te zetten dan alleen frites bakken, dan loont het om uit te rekenen hoeveel de losse accessoires kosten. Bij sommige fabrikanten, zoals Princess, kosten accessoires zoals een grillpan en bakblik nog geen tientje per stuk. Maar wil je hetzelfde kopen voor een Philips Airfryer, dan betaal je al snel €30 tot ruim €50. En accessoires van het ene model Airfryer passen lang niet altijd in een ander Airfryer-model. Koop je een nieuw apparaat, dan moet je dus ook de accessoires vernieuwen.

Wel verkoopt Philips Airfryer-modellen inclusief bepaalde accessoires. Zoals de HD9653/90 inclusief bakblik en de HD9654/90 inclusief grillplaat. De meerprijs van zo'n model is lager dan de prijs van een losse accessoire. Maar Philips is dan wel zo slim om geen model uit te brengen waar je alle veelgebruikte accessoires krijgt meegeleverd.

Op internet staan veel tips om de uitgaven voor de accessoires voor de airfryer te beperken, onder andere met goedkopere alternatieven voor de merkproducten. Google op de merknaam van je airfryer en 'tips' of 'accessoires'.

Goedkope airfryers

Een beetje airfryer kost al snel €150, en veel modellen van Philips zelfs meer dan €200. Zijn airfryers onder de €100 ook het kopen waard? Lees meer over goedkope airfryers.

