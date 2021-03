Om met het slechte nieuws te beginnen: bij elke (conventioneel friturende) frituurpan komen vetsporen terecht op plaatsen waar ze niet meer zijn weg te krijgen. Daardoor wordt elke frituurpan vroeg of laat een vettige boel. Maar er zijn wel frituurpannen en manieren om dat moment langer uit te stellen. Hoe kun je de frituurpan schoonmaken én schoner houden?

Frituurpan in de vaatwasser

Een frituurpan schoonmaken is natuurlijk makkelijker als de vaatwasser het werk voor je doet. Kies voor een frituurpan waarvan zoveel mogelijk onderdelen in de vaatwasser mogen. Van de meeste frituurpannen in de test kan in elk geval het mandje en vaak ook de deksel in de vaatwasser, maar zoek vooral naar een frituurpan waarvan de binnenpan en liefst ook de behuizing in de vaatwasser kunnen. In de test zitten aardig wat frituurpannen waarbij dat kan. Maar er zijn ook een paar frituurpannen waarbij je alles met de hand moet afwassen, en zelfs een paar waarbij je de binnenpan niet uit de frituurpan kunt halen.

Let op: er zijn ook friteuses met een binnenpan met een teflon-antiaanbaklaag. Zo'n laag kan niet goed tegen hoge temperaturen en is dus eigenlijk ongeschikt voor in een friteuse. In de vaatwasser slijt een teflonlaag razendsnel. Zet een frituurpan met teflonlaag dus nooit in de vaatwasser.

Frituurvet verversen

Een frituurpan schoonmaken gaat veel makkelijker met een uitneembare binnenpan. Dan kun je makkelijk gebruikt frituurvet uit de frituurpan schenken. Let er wel op dat de pan makkelijk uit de frituurpan gehaald kan worden, want bij sommige is dat wegens het ontbreken van een handvat of greep erg lastig. Twee friteuses in de friteuse-test hebben een speciaal afvoersysteem dat het verwijderen van het gebruikte frituurvet een stuk makkelijker maakt.

Frituurpan met uitneembare filter

Soms heeft een frituurpan een makkelijk uitneembare filter die kruimels opvangt. De frituurpan schoonmaken is dan weer wat makkelijker.

Frituurpan schoonmaken: met welk middel?

Wil je de frituurpan schoonmaken, let op welke schoonmaakmiddelen je gebruikt. Gebruik liever geen soda, dat kan het metaal van de onderdelen aantasten of lelijk maken. Gebruik geen schuursponsje bij anti-aanbaklagen, blinkend metaal en glanzend kunststof.

Schoonmaakgemak getest

Hoe makkelijk kun je de frituurpan schoonmaken? Bij zowel airfryers als friteuses beoordelen we het schoonmaakgemak.

Bekijk in de testresultaten welke friteuses het makkelijkst zijn om schoon te maken.