Aniek Aarsman Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:29 april 2026
Vergeleken met onze test vegaburgers uit 2020 is het zoutgehalte duidelijk lager. Zes van de 16 geteste vegaburgers passen nu wél in de Schijf van Vijf. Fabrikanten voegen steeds vaker vitamine B12 en ijzer toe. Er is zelfs 1 vegaburger die 2 keer zoveel vitamine B12 bevat dan een hamburger van vlees.
Proevers zijn nu positiever over de vegaburgers dan in onze test uit 2020. Toen kregen 5 van de 16 vegaburgers een onvoldoende voor smaak. Nu zijn dat er 3. Toch zijn er nog steeds vegaburgers die niet zo lekker zijn.
De top 5 bestaat vooral uit voorgegaarde burgers. Die zijn vaak gezonder en proevers vonden ze net zo lekker als 'rauwe varianten'. Ze zijn ook stukken goedkoper.
We selecteerden 16 vegaburgers uit verschillende supermarkten. Het zijn plantaardige of vegetarische burgers die lijken op een hamburger van vlees. Andere burgers, zoals groenteburgers, zijn niet getest.
In de test letten we op deze punten:
De prijs is geen onderdeel van het rapportcijfer. Het bepaalt wel welke burger de Beste Koop is.
Vegaburgers zijn sinds onze vorige test van 6 jaar geleden duidelijk beter geworden. Vooral de hoeveelheid zout is lager. In 2020 paste geen enkele geteste vegaburger in de Schijf van Vijf. Nu voldoen 6 van de 16 geteste burgers wel aan de eisen. Drie vegaburgers voldeden bijna. Ze bevatten alleen te weinig ijzer.
Ook de smaak is beter. Onze proevers zijn positiever dan in 2020. Toen kregen 5 van de 16 burgers een onvoldoende voor smaak. Nu zijn dat er 3.
Dat betekent niet dat alles nu goed is. Veel vegaburgers bevatten nog veel verzadigd vet. Dat komt vaak door het gebruik van kokosolie of palmolie. Ook voor smaak krijgen nog een aantal burgers een onvoldoende.