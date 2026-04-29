De beste vegaburger

Zin in een burger, maar liever zonder vlees? Vegaburgers zijn vaak een gezonder en goedkoper alternatief voor hamburgers. Sowieso zijn ze beter voor het milieu. Wij hebben 16 vegaburgers getest. Welke vegaburger is de beste?
Aniek Aarsman   Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:29 april 2026

Alle vegaburgers in de test:

Wat opvalt in de test vegaburgers

    Vegaburgers zijn gezonder geworden

    Vergeleken met onze test vegaburgers uit 2020 is het zoutgehalte duidelijk lager. Zes van de 16 geteste vegaburgers passen nu wél in de Schijf van Vijf. Fabrikanten voegen steeds vaker vitamine B12 en ijzer toe. Er is zelfs 1 vegaburger die 2 keer zoveel vitamine B12 bevat dan een hamburger van vlees.

    De smaak is verbeterd, maar niet overal

    Proevers zijn nu positiever over de vegaburgers dan in onze test uit 2020. Toen kregen 5 van de 16 vegaburgers een onvoldoende voor smaak. Nu zijn dat er 3. Toch zijn er nog steeds vegaburgers die niet zo lekker zijn. 

    Voorgegaarde burgers aan de top

    De top 5 bestaat vooral uit voorgegaarde burgers. Die zijn vaak gezonder en proevers vonden ze net zo lekker als 'rauwe varianten'. Ze zijn ook stukken goedkoper.

Hoe we vegaburgers testen

We selecteerden 16 vegaburgers uit verschillende supermarkten. Het zijn plantaardige of vegetarische burgers die lijken op een hamburger van vlees. Andere burgers, zoals groenteburgers, zijn niet getest.

In de test letten we op deze punten:

  • Smaaktest
    We lieten de vegaburgers proeven door 63 liefhebbers. Ze wisten niet van welk merk de burger was. We boden de burgers 1 voor 1 aan. Proevers beoordeelden de burgers onder meer op geur, smaak, sappigheid, kruiding en textuur.
  • Gezonde samenstelling
    Om te beoordelen hoe gezond de vegaburger is, keken we naar de voedingswaarde en ingrediëntenlijst op het etiket. Hoeveel zout, verzadigd vet, eiwit en vezels zit er in de burger? En zijn ijzer en vitamine B12 toegevoegd?
  • Etiket
    We controleerden de juistheid en volledigheid van het etiket. Verpakkingen met vage claims of ontbrekende informatie kregen een lagere score.

De prijs is geen onderdeel van het rapportcijfer. Het bepaalt wel welke burger de Beste Koop is.

Conclusie

Vegaburgers zijn sinds onze vorige test van 6 jaar geleden duidelijk beter geworden. Vooral de hoeveelheid zout is lager. In 2020 paste geen enkele geteste vegaburger in de Schijf van Vijf. Nu voldoen 6 van de 16 geteste burgers wel aan de eisen. Drie vegaburgers voldeden bijna. Ze bevatten alleen te weinig ijzer. 

Ook de smaak is beter. Onze proevers zijn positiever dan in 2020. Toen kregen 5 van de 16 burgers een onvoldoende voor smaak. Nu zijn dat er 3.

Dat betekent niet dat alles nu goed is. Veel vegaburgers bevatten nog veel verzadigd vet. Dat komt vaak door het gebruik van kokosolie of palmolie. Ook voor smaak krijgen nog een aantal burgers een onvoldoende.

