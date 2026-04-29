Vegaburgers zijn sinds onze vorige test van 6 jaar geleden duidelijk beter geworden. Vooral de hoeveelheid zout is lager. In 2020 paste geen enkele geteste vegaburger in de Schijf van Vijf. Nu voldoen 6 van de 16 geteste burgers wel aan de eisen. Drie vegaburgers voldeden bijna. Ze bevatten alleen te weinig ijzer.

Ook de smaak is beter. Onze proevers zijn positiever dan in 2020. Toen kregen 5 van de 16 burgers een onvoldoende voor smaak. Nu zijn dat er 3.

Dat betekent niet dat alles nu goed is. Veel vegaburgers bevatten nog veel verzadigd vet. Dat komt vaak door het gebruik van kokosolie of palmolie. Ook voor smaak krijgen nog een aantal burgers een onvoldoende.