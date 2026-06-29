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Mercusys wifi-versterker
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Laatste update van de test: 29 juni 2026
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- MercusysHalo H30G (2-pack)Wifi 5|400 + 867 Mbps|WPA3: NeeNiet getestVergelijk
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