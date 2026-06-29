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Mercusys wifi-versterker

Welke Mercusys wifi-versterker komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Mercusys wifi-versterkers en vergelijk de Mercusys wifi-versterker met andere wifi-versterkers.
Laatste update van de test: 29 juni 2026

Keuzehulp

  • Mercusys Halo H30G (2-pack)
    MercusysHalo H30G (2-pack)
    Wifi 5|400 + 867 Mbps|WPA3: Nee
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Wifi-versterkers per merk