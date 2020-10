Nederlandse live-tv kijken in het buitenland

Ook in het buitenland kun je Nederlandse live-tv kijken. Er zijn een aantal manieren om programma's live te volgen. We leggen uit hoe dat werkt.

Hoe kun je live tv kijken in het buitenland?

Vanaf 1 april 2018 gelden er regels waardoor je in EU-landen ook naar series, films en tv-programma's van 'thuis' kunt kijken. Het gaat om diensten zoals Netflix en Videoland, maar ook om live tv-programma's die je via je provider online kunt kijken. Voorheen blokkeerden tv-apps de weergave van live tv in het buitenland. De nieuwe EU-regels dwingen de aanbieders om klanten gelijk te behandelen, ongeacht in welk EU-land ze zich bevinden. De regels gelden overigens niet voor gratis diensten.

Bij welke tv aanbieders kun je live tv kijken?

KPN en Ziggo, de 2 grootste providers, zeggen dat hun tv-apps vanaf april 2018 buiten Nederland, binnen de EU, te gebruiken zijn. Ziggo geeft aan zonder beperkingen. KPN meldt dat in zijn tv-app misschien niet alle tv-programma's te zien zijn, vanwege rechtenkwesties. En dat het gaat om programma's die nu in Nederland buitenshuis beschikbaar zijn. Dit geldt ook voor de apps van Telfort en XS4All.

CanalDigitaal heeft aangegeven dat je zonder problemen online tv-programma's moet kunnen kijken buiten Nederland in de EU. Ook Caiway, Delta, Online.nl, en T-Mobile hebben dit toegezegd. Online tv kijken bij Tele2 kan alleen in en om het eigen huis in Nederland.

Het betaalde aanbod van NPO (Start Plus) is vanaf dit voorjaar te zien in de EU (uitgezonderd van de live programma's). De programma's van NPO, SBS en RTL zijn te bekijken via NLziet, vanaf 1 april ook in EU-landen. Via het gratis NPO Start kun je veel programma's niet bekijken in het buitenland. Dat kan wel via BVN, zie hieronder.

BVN

BVN is de aanbieder van Nederlandse en Vlaamse televisie in het buitenland (ook buiten de EU). Via de website (BVN.tv) of de app (voor Android of iPhone) kun je de zender van BVN streamen. Op deze zender is een selectie van populaire programma’s van de Nederlandse en Vlaamse televisie te zien. Zo kun je een hoop programma’s van de publieke omroepen toch kijken.

De stream werkt alleen buiten Nederland en België. De kwaliteit is redelijk, maar niet HD.

VPN

VPN staat voor ‘Virtual Private Network’. Een VPN kan je helpen om regionale blokkades te omzeilen. Zo kun je in het buitenland toch de livestream van bijvoorbeeld de NPO bekijken.

Deze dienst kost vaak geld, maar in sommige gevallen kun je een gratis variant gebruiken.

Een VPN legt een zogenaamde ‘tunnel’ aan met een ander netwerk. Al je internetverkeer loopt dan via een omweg.

Een VPN-aanbieder heeft vaak servers in verschillende landen. Hierdoor kun je je internetverkeer langs een ander land sturen.

Hierdoor kan de website waar je naar surft niet meer zien in welk land je bent. De website denkt dat je in het land zit waar de VPN-server staat. Het is wel mogelijk dat de site die je bezoekt het gebruik van een VPN blokkeert.

Andere mogelijkheden

Later terugkijken De grote Nederlandse zenders hebben sites waarop je uitgezonden programma's kunt terugkijken. Het aanbod van de gratis terugkijkdiensten is anders dan in Nederland. Je kunt dus niet alle programma’s terugkijken, maar een deel wel. Vanaf 1 april 2018 kun je bij veel betaalde diensten in andere EU-landen hetzelfde kijken als in Nederland.

Satelliet BVN kun je bijna overal ter wereld ontvangen via de satelliet. Alle andere Nederlandse zenders zijn te ontvangen in een groot deel van Europa via Canal Digitaal en lokale (buitenlandse) satellietproviders.

