Eerste indruk|De NPO heeft zijn apps en website een opfrisbeurt gegeven en probeert zo de Netflix van de lage landen te worden. Tegen betaling kun je nu (bijna) zonder reclames in HD kijken. Is dat het geld waard?

Prijs Gratis of €2,95 per maand voor de Plus-variant

Conclusie

De meeste mensen zullen prima uit de voeten kunnen met de gratis diensten van de NPO. De betaaldienst is alleen interessant voor consumenten die heel veel terugkijken. Op een smart-tv is de kwaliteit aanzienlijk beter, maar op een smartphone of (kleine) tablet zal de lagere beeldkwaliteit voor veel mensen volstaan.

Het is ook jammer dat de dienst niet te gebruiken is via de NPO-app op smarttv's van 2013 en ouder, via een Chromecast-uitbreiding in de tv lukt het wel.

Kijken zonder reclames is fijn, maar als je af en toe een programma terugkijkt heb je hier ook niet heel veel last van. Bij de betaalde dienst is de kwaliteit van live televisie helaas niet omhoog gegaan, een gemiste kans.

Wat is er te zien bij NPO Start en NPO Start Plus

NPO Start is de vervanger van NPO gemist en ‘uitzending gemist’. Je hebt bij NPO Start 3 opties:

de gratis abonnementen NPO Start zonder account;

NPO Start met account;

de betaalde optie NPO Start Plus.

Het aanbod is afhankelijk van je abonnement, waarbij NPO Start zonder account de basis is en de 2 andere varianten uitgebreider zijn

1. NPO Start zonder account: gratis en je hoeft je niet te registreren. Je kunt:

programma’s terugkijken tot minimaal een week;

live tv kijken.



2. NPO Start met gratis account: gratis maar je moet je wel registreren. Daarna kun je:

programma’s terugkijken tot minimaal een week;

live tv kijken;

programma’s verder kijken op een later moment.

Daarbij kun je ook meerdere (kinder)profielen aanmaken zodat programma’s voor kinderen onder de 16 jaar bijvoorbeeld niet getoond worden. En ook kun je favorieten bewaren en persoonlijke aanbevelingen krijgen.

3.NPO Start Plus: je betaalt €2,95 per maand en daarvoor kun je:

programma’s langer terugkijken, hoe lang verschilt per programma (programma’s van de publieke omroep kun je tot 12 maanden terugkijken);

live tv kijken;

programmas verder kijken op een later moment;

in hogere HD-kwaliteit terugkijken;

in veel gevallen (maar niet altijd) zonder reclames kijken;

programma’s langer terugkijken;

eerdere seizoenen kijken.

Bij NPO Start Plus gaat men ervan uit dat de gebruiker minimaal 16 jaar is en dus kun je programma’s voor 16+ terugzien.

Hoe kun je NPO Start (Plus) bekijken?

NPO Start is te bekijken in de browser van je pc en op tablets en smartphones met Android (versie 4.3 en hoger) en iOS (vanaf iOS 9).

Daarnaast ondersteunt de NPO Start-app Google Chromecast en Apple Airplay. Daarmee kun je video via de Apple TV-mediaspeler draadloos op je tv bekijken. Een ander alternatief is de Humax Tv+ H3 mediaspeler.

In tegenstelling tot NLZIET is NPO Start niet beschikbaar op de PlayStation en op Android TV. De NPO laat weten dat de.Android TV-app in juni dit jaar beschikbaar komt. Je kunt op maximaal 2 apparaten tegelijkertijd NPO Start gebruiken.

Niet beschikbaar op oudere smart-tv

De NPO-app is beschikbaar op smart tv’s van Sony met door Google goedgekeurde Android TV. Ook is de app te zien op smart tv's van Samsung, LG, Panasonic en Philips die zijn uitgebracht in 2014 of later.

Op een grote tv komt de HD-kwaliteit van de betaaldienst goed tot zijn recht. Ook kun je live televisiekijken in deze app. Handig als je geen televisieabonnement hebt afgesloten, anders heb je er niet veel aan.

Voor gebruikers met een oudere smart tv is deze app een doorn in het oog. Door de komst van nieuwe functies wil de NPO de oude app niet meer ondersteunen. Met een smart tv ouder dan 2014 kun je daardoor geen uitzendingen meer terugkijken, dat vinden wij teleurstellend.

Fabrikanten geven helaas geen garantie voor apps op smart-tv's. Mocht je geen gebruik meer kunnen maken van de app op je smart tv, dan kun je wel een Chromecast of Apple TV gebruiken om zo toch programma's op je tv terug te kijken.

Beeldkwaliteit oké

Terwijl andere streamingdiensten vaak zeer hoge kwaliteit kunnen aanbieden is de beeldkwaliteit van ‘uitzending gemist’ en NPO gemist altijd vrij laag geweest. Gelukkig is de kwaliteit enkele jaren geleden wel verhoogd, waardoor uitzendingen een acceptabele beeldkwaliteit voor smartphone en tablets hebben gekregen.

De HD-kwaliteit die de betaalde dienst biedt is vooral een uitkomst op grote schermen en televisies. Helaas is de kwaliteit van live televisie niet verhoogd, ook niet bij de betaalde dienst.

Beeldkwaliteit Programma's terugkijken Live TV NPO Start SD (576p) SD (576p) NPO Start Plus HD (1080p) SD (576p)

Kwaliteit NPO Start - SD - 576p (matige beeldkwaliteit) Kwaliteit NPO Start Plus - HD - 1080p (goede beeldkwaliteit)

Soms reclames en meer afleveringen bij Plus-variant

Met NPO Start Plus krijg je geen reclames meer te zien. Gebruik je de gratis dienst, dan zie je wel reclames aan het begin van een programma. Die duren vaak tussen de 30 seconden en 1 minuut.

Start Plus geeft ook toegang tot meer (oudere) uitzendingen. Vooral bij (buitenlandse) series kun je verder terugkijken. In de gratis versie kun je kijken naar afleveringen die de afgelopen 2 weken op tv zijn geweest, maar de afleveringen die eerder te zien waren zijn dan niet meer gratis.

Op de site kun je zien welke uitzendingen je wel kunt bekijken met een betaalaccount. De meeste programmma's zijn zowel gratis als betaald te bekijken. Zo zijn het programma 'Wie is de mol' en de serie 'Penoza' ook gewoon volledig gratis te bekijken. Voor de buitenlandse serie 'Falco' heb je voor alle afleveringen wel NPO Start Plus nodig.

Kijkhulp

Net zoals bij Netflix is het mogelijk om verschillende profielen bij een account aan te maken. Zo kan elke gebruiker zelf zijn eigen programma’s volgen en uitzendingen verder kijken.

Door programma’s te volgen zie je makkelijk welke uitzendingen er nieuw zijn van de programma’s die jij interessant vindt. ‘Kijk verder’ zorgt ervoor dat je programma’s kan starten op het moment waar jij gebleven was, ook op andere apparaten.

Kinderaccount

Het is ook mogelijk om profielen voor kinderen te maken. Met zo’n account heb je geen toegang tot programma’s die niet geschikt zijn voor een bepaalde leeftijd. Dat kan handig zijn, maar is nog niet heel goed uitgewerkt.

Je ziet met een kinderaccount nog steeds alle programma’s waar je geen toegang toe hebt. Daar moet je je dus doorheen worstelen om de programma’s te vinden die je wel mag bekijken.

Lees ook: