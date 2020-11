BVN.tv: review

BVN ('het Beste van Vlaanderen en Nederland') is een publieke tv-zender die je in het buitenland via de satelliet kunt bekijken. Ga je op vakantie dan kun je nu ook video's streamen via BVN.tv en kijken op je computer, tablet en smartphone (een app voor iOS en Android is in de maak). Het aanbod van BVN.tv is alleen in het buitenland te bekijken en niet in Nederland, daarvoor moet je uitwijken naar npo.nl/uitzending-gemist

Conclusie

BNV.tv is een uitkomst als je graag Nederlandse tv kijkt op vakantie. Helaas kun je geen live sport kijken en is het aanbod van programma's bij BVN beperkter dan dat van npo.nl. De beeldkwaliteit valt tegen doordat de resolutie erg laag is en het beeld wazig is.

Live tv

BVN streamt live tv-programma's van de publieke omroepen. Het gaat om uitzendingen van de NPO en VRT, onder meer de volgende programma's:

NOS-Journaal/ VRT-Journaal

Studio Sport

Spoorloos

Memories

Nederlandse en Vlaamse films

Man Bijt Hond

Flikken

Kinder- en jeugdprogramma's, zoals Sesamstraat en Het Klokhuis

Sportevenementen kun je helaas niet live zien via BVN. De Olympische Spelen of het EK zul je via de plaatselijke, nationale tv moeten bekijken. Afstemmen op een Nederlandse webradiozender of internationale stream kan natuurlijk ook. Of je kunt NPO kijken via VPN, met zo'n versleutelde verbinding doe je net alsof je surft in Nederland. Op BVN.tv kun je overigens wel naar Studio Sport kijken, ook zijn er samenvattingen van de belangrijkste sportevenementen.

Programma's terugkijken

Naast live tv, kun je ook programma's terugkijken (alleen van NPO, niet van VRT). Op de selectie valt wel wat af te dingen. Zo ontbreken de Engelstalige detectives. Dit is in verband met uitzendrechten nog wel te begrijpen. Minder duidelijk is waarom je bepaalde producties van de publieke omroepen niet terug kunt kijken, terwijl ze wel op npo.nl/uitzending-gemist te zien zijn. Voorbeelden hiervan zijn de Hokjesman, Langs de oevers van de Yangtze en Penoza.

Lage beeldkwaliteit

Over de beeldkwaliteit van BVN.tv zijn we niet zo tevreden. Als je een video kijkt op het volledig scherm van een laptop dan is het beeld wazig en zijn de pixels te zien. De resolutie van een live stream is maar maximaal 360p, drie keer minder scherp dan full-hd. De maximale resolutie programma's die je terugkijkt is met 342p zelfs nog iets lager.

BVN.tv geeft aan dat het vaak niet mogelijk is om programma's online te kijken in hoge beeldkwaliteit. Als belangrijkste reden hiervoor noemt de zender de (lokaal) lage snelheden van internet. Daarnaast geeft BVN aan dat zijn budget niet toereikend is om te streamen in hogere kwaliteit.

