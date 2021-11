Conclusie: fijne mediaspeler van Amazon

De Amazon Fire TV stick mediaspeler bevalt goed. De menu’s zitten logisch in elkaar en de meegeleverde afstandsbediening werkt goed. De Alexa stembediening hapert nog wat. We missen apps van NOS, NPO plus, Videoland en Pathé Thuis. Ook staan de eigen video’s van Amazon erg prominent in de etalage. Je wordt continu verleid om een film te huren of een abonnement op Amazon Prime Video te nemen.

Wil je dat niet dan is de vergelijkbare Google Chromecast misschien een betere keus.

Wat is de Amazon Fire TV Stick?

De Amazon Fire TV Stick is een mediaspeler. Hij biedt een alternatief voor een smart tv. Je stopt hem in een vrije hdmi-poort van een tv of monitor. Voor de stroom heb je dan nog een vrij stopcontact nodig.

Je hebt een Amazon-account nodig om de stick te gebruiken. Eenmaal geïnstalleerd log je in bij Netflix en andere diensten waar je een abonnement op hebt. Bijvoorbeeld Disney+ en Amazon Prime Video.

Er zijn 2 versies te koop. De Amazon Fire TV Stick ondersteunt full-hd video. En de Amazon Fire Stick 4K max ondersteunt ook ultra hd en HDR-beeld. In combinatie met een geschikte router zorgt wifi 6-techniek voor een vlotte doorgifte van de streams. Met deze versie kun je ook picture in picture beeld bekijken, bijvoorbeeld van een Ring deurbel (dit hebben we niet geprobeerd).

Er zijn eerdere Amazon Fire TV-mediaspelers in omloop. Die zijn bestemd voor gebruik in het buitenland. De nieuwe Fire TV sticks hebben Nederlandse apps zoals Ziggo Go en NLziet. Ook zijn de menu’s en beschrijvingen bij video’s in het Nederlands. Deze spelers zijn alleen te koop bij Amazon.nl.

Menu

Het menu van de Amazon Fire TV is overzichtelijk. Je kunt een eigen gebruikersprofiel aanmaken. Net als bij Netflix kun je ook een profiel voor kinderen aanmaken.

Op de homepage staan jouw apps in een rij aan de bovenkant. Eronder staan stroken met de programma’s die je als laatste bekeken hebt. Erg handig als je veel diensten gebruikt. Zo hoef je niet elke keer een app te openen. Alles staat netjes bij elkaar. Wel hebben video’s van Amazon standaard een prominentere plaats dan die van de andere diensten.

Apps

De Amazon Fire TV Stick heeft een eigen app store. Daarin staan apps in allerlei categorieën. Het meest interessant zijn uiteraard de streaming video apps. De bekendste apps zijn aanwezig: Netflix, Apple TV, Disney +, Youtube en uiteraard Amazon Prime Video. Nederlandse apps Ziggo Go, NLziet en Kijk zijn er ook. Erg compleet is het Nederlandse aanbod nog niet. We missen NPO, RTL, Videoland en NOS.

Amazon

We missen ook een app als Pathé Thuis waarmee je films per stuk kunt huren. Die optie biedt Amazon ook zelf, maar meer keuze in aanbieders zou mooi zijn. De nadruk ligt sowieso sterk op de eigen films en series van Amazon. De homepage is een uitgebreide etalage met de films en series van Amazon. Zo word je continu verleid om lid te worden van Amazon Prime Video.

Afstandsbediening

De meegeleverde afstandsbediening is compact en ligt lekker in de hand. Je zet er de tv mee aan en bedient het geluid van de tv. Er zijn aparte knoppen voor Netflix en Amazon Prime Video. Af en toe is er een kleine vertraging bij het bedienen. Bijvoorbeeld bij het invoeren van tekst of scrollen door het aanbod. Verder kun je er de menu’s prima mee bedienen.

Alexa

Op de afstandsbediening zit een opvallende blauwe knop aan de bovenkant. Als je hem 5 seconden indrukt activeer je Amazon’s spraakdienst Alexa. Daarmee kun je apps starten en films of series zoeken. Apparaten die verbonden zijn met de Firestick kun je er ook mee bedienen. Denk aan een soundbar of spelcomputer. Alexa werkt alleen in het Engels. Erg vlot werkt de spraakbediening niet. Bij het inspreken werd niet elke opdracht uitgevoerd.