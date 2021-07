Conclusie: prima mediaspeler voor een schappelijke prijs

Met de Chromecast met Google TV krijg je voor een schappelijke prijs een prima mediaspeler. Voor de 'gewone' Chromecast betaal je ongeveer de helft, maar die kan geen 4K afspelen én heeft geen afstandsbediening.

Met de Chromecastfunctie stream je gemakkelijk met je smartphone films en series van streamingdiensten in 4K op je tv. En als je je smartphone niet wilt gebruiken werkt de afstandsbediening fijn. In sommige gevallen kan hij zelfs de afstandsbediening van je tv vervangen. De menu’s zijn eenvoudig en duidelijk, en vrijwel alle apps van streamingdiensten zijn beschikbaar.

Het ‘Google TV’-besturingssysteem biedt op het moment van schrijven geen meerwaarde in Nederland. De functies zijn hier nog beperkt. Google TV biedt ook geen mogelijkheid om apps op volgorde in menu’s te plaatsen. Bij andere mediaspelers kan dat vaak wel. Je bent met Google TV dus wel iets meer overgeleverd aan dat wat Google wil voorschotelen.

Vervanger van de Chromecast Ultra?

De razend populaire Chromecast had er sinds 2016 een grote broer bij waarmee je ook in 4K kon streamen, de Chromecast Ultra. Helaas is dit model niet meer goed verkrijgbaar, en dat heeft te maken met de komst van de Chromecast met Google TV. Die kan namelijk ook in 4K streamen, én er zit een afstandsbediening bij. Eén probleem, hij is nog niet officieel verkrijgbaar in Nederland. Gelukkig zijn er Nederlandse webshops die modellen importeren en ze hier verkopen. Daarom probeerde wij deze Chromecast uit.

Wat is een Chromecast De Chromecast is een kleine mediaspeler waarmee je gemakkelijk vanaf je mobiel of tablet naar je televisie of audiosysteem kunt streamen. Denk aan series van Netflix en filmpjes van YouTube bij de Chromecast voor tv. Met de Chromecast Audio stream je muziek van Spotify of radiozenders van de NPO naar je audiosysteem. Je smartphone of tablet gebruik je als afstandsbediening om de Chromecast te bedienen. Aan het logo in een app kun je herkennen dat je de video of audio kunt streamen naar je Chromecast. Lees meer over de Chromecast

Werkt de geïmporteerde versie goed?

Maakt het uit dat hij niet officieel is uitgebracht? Wij kregen een Spaanse versie van de Nederlandse webwinkel waar wij hem kochten, ‘Chromecast con Google TV’. Het eerste scherm bij installatie verscheen in het Spaans, maar op het volgende scherm was het al mogelijk om de taal op Nederlands te zetten. Er ontbreken wel wat functie en menu’s die je in andere landen wel ziet (zie hieronder bij ‘Google TV’).

Afstandsbediening en menu’s

Voorheen zag je nooit een menu op je tv bij de Chromecast. Dat is nu anders. Je kunt direct uit verschillende apps kiezen. Met de grote, duidelijke knoppen op de afstandsbediening navigeer je gemakkelijk naar de juiste app. Opvallend zijn de volumeknoppen die op de rechterzijkant van de afstandsbediening zitten. Dat is even wennen en bij gebruik met de linkerhand niet de meest handige plek.

Een aantal knoppen op de afstandsbediening gebruik je om je tv aan/uit te zetten, het input-kanaal aan te passen of het volume van de tv te verhogen of verlagen. Dat gebeurt via de HDMI-poort van de Chromecast (HDMI-CEC) of via de infraroodzender in de afstandsbediening, daardoor werkt dit gelijk met veel televisies. Zo hoef je niet een tweede afstandsbediening te pakken om de Chromecast te gebruiken. Heel handig.

Google TV

De Chromecast maakt gebruik van een aangepaste versie van Android TV met daarover een extra sausje van Google: 'Google TV'. In de praktijk staat het voor nog meer nadruk op de spraakassistent. Met een grote knop op de afstandsbediening kun je spraakopdrachten geven, en zoekfuncties staan groot in de menu’s.

Google wil je op die manier bij de programma’s of films die je wilt kijken brengen, zonder specifieke apps te openen. Zo kun je bijvoorbeeld zoeken naar ‘Films met Tom Hanks’ en één van de getoonde films kiezen. Je ziet dan bij welke diensten je deze film kunt streamen met abonnement.

Helaas werkt dit nog matig in Nederland, omdat de functie niet samenwerkt met Nederlandse apps. Films die op Netflix staan kunnen wel gevonden worden, maar iets wat bij de NPO te zien is, kom je hier niet tegen. Daardoor moet je in Nederland vaak nog wat meer rondklikken om bij het programma, de film of serie te komen die je wilt kijken.

Ook zijn bepaalde menu’s niet zichtbaar in Nederland. Zo is er in veel andere landen een tabje met gepersonaliseerde suggesties, maar in Nederland ontbreekt dit menu (nog). De mogelijkheden van Google TV voegen daardoor niet veel toe in Nederland.

Wat moet je verder nog weten

De oude Chromecast kon vaak voldoende stroom tappen van een USB-poort op je televisie. Deze nieuwe Chromecast heeft meestal een eigen stopcontact nodig.

In de menu’s die in het buitenland beschikbaar zijn, voegt Google sinds kort ook reclames toe voor nieuwe streamingdiensten. Vooralsnog merk je hier niets van in Nederland, maar dit kan een voorbode zijn voor de toekomst.

Beschikbare apps

De volgende belangrijke apps zijn op het moment van schrijven (juni 2021) beschikbaar op de Chromecast met Google TV: