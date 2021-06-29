Conclusie: prima mediaspeler voor een schappelijke prijs

Met de Chromecast met Google TV krijg je voor een schappelijke prijs een prima mediaspeler. Voor de 'gewone' Chromecast betaal je ongeveer de helft. Maar die kan geen 4K afspelen én heeft geen afstandsbediening.

Met de Chromecastfunctie stream je met je smartphone gemakkelijk films en series van streamingdiensten in 4K op je tv. En als je je smartphone niet wilt gebruiken, werkt de afstandsbediening fijn. In sommige gevallen kan hij zelfs de afstandsbediening van je tv vervangen. De menu’s zijn eenvoudig en duidelijk. Vrijwel alle apps van internationale en Nederlandse streamingdiensten zijn beschikbaar (zie het overzichtje onder het artikel).

Het ‘Google TV’-besturingssysteem biedt beperkte meerwaarde in Nederland omdat het minder samenwerkt met Nederlandse apps. Google TV biedt ook geen mogelijkheid om apps op volgorde in menu’s te plaatsen. Bij andere mediaspelers kan dat vaak wel. Je bent met Google TV dus wel iets meer overgeleverd aan dat wat Google je wil voorschotelen. In het hoofdmenu staat ook een reclamebanner voor bepaalde series en films. Daar zal niet iedereen op zitten te wachten.

Vervanger van de Chromecast Ultra?

De razend populaire Chromecast had er sinds 2016 een grote broer bij waarmee je ook in 4K kon streamen, de Chromecast Ultra. Helaas is dit model niet meer goed verkrijgbaar. Dat heeft te maken met de komst van de Chromecast met Google TV. Die kan ook in 4K streamen én er zit een afstandsbediening bij.

Afstandsbediening en menu’s

Eerder zag je nooit een menu op je tv bij de Chromecast. Dat is nu anders. Je kunt direct uit verschillende apps kiezen. Met de grote, duidelijke knoppen op de afstandsbediening navigeer je gemakkelijk naar de juiste app. Opvallend zijn de volumeknoppen op de rechterzijkant van de afstandsbediening. Dat is even wennen en bij gebruik met de linkerhand niet de meest handige plek.

Een aantal knoppen op de afstandsbediening gebruik je om je tv aan/uit te zetten, het input-kanaal aan te passen of het volume van de tv te verhogen of verlagen. Dat gebeurt via de HDMI-poort van de Chromecast (HDMI-CEC) of via de infraroodzender in de afstandsbediening, daardoor werkt dit gelijk met veel televisies. Zo hoef je niet een tweede afstandsbediening te pakken om de Chromecast te gebruiken. Heel handig.

Google TV

De Chromecast gebruikt een aangepaste versie van Android TV met een extra sausje van Google: 'Google TV'. In de praktijk staat het voor nog meer nadruk op de spraakassistent. Met een grote knop op de afstandsbediening kun je spraakopdrachten geven. En zoekfuncties staan groot in de menu’s.

Google wil je op die manier bij de programma’s of films die je wilt kijken brengen, zonder specifieke apps te openen. Zo kun je bijvoorbeeld zoeken naar ‘Films met Tom Hanks’ en één van de getoonde films kiezen. Je ziet dan bij welke diensten je deze film kunt streamen met abonnement.

Helaas werkt dit nog matig in Nederland, omdat de functie niet samenwerkt met Nederlandse apps. Films die op Netflix staan kun je wel vinden, maar iets wat bij de NPO te zien is, kom je hier niet tegen. Daardoor moet je in Nederland vaak nog wat meer rondklikken om bij het programma, de film of serie te komen die je wilt kijken.

De mediaspeler geeft ook gepersonaliseerde suggesties, maar alleen van grote internationale streamingdiensten. Wanneer je de mediaspeler opstart zie je een grote banner met een film of serie die één van de streamingdiensten aanbeveelt. Daarnaast kun je het menu niet aanpassen naar je eigen wensen. Daardoor zoek je soms iets langer naar de app die je wilt openen.

Wat moet je verder nog weten

De oude Chromecast kon vaak voldoende stroom tappen van een USB-poort op je televisie. Deze nieuwe Chromecast heeft meestal een eigen stopcontact nodig.

We probeerde in 2021 een geïmporteerde versie van deze Chromecast uit. Ondertussen is deze Chromecast ook officieel in Nederland beschikbaar.

Beschikbare apps

De volgende belangrijke apps zijn op het moment van schrijven (juni 2022) beschikbaar op de Chromecast met Google TV: