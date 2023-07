Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung QE55S90C uit 2023 is een 4K Ultra HD onbekend televisie met een schermdiagonaal van 140 cm (55 inch). Het is een Smart TV met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wi-fi of een kabel. Verder is deze tv geschikt voor HDR-beeldmateriaal. Je kunt ook zonder losse tv-ontvanger televisie kijken bij Digitenne, kabel-tv en satelliet-tv providers. Je hebt wel een CI+ module in de tv nodig om de gecodeerde zenders te bekijken. Deze is verkrijgbaar bij je provider. Via een losse harde schijf of usb-stick die je aansluit op de usb, kun je dan ook programma's opnemen, live tv pauzeren en terugspoelen. Er zitten 4 HDMI-aansluitingen en 2 USB-poorten op. Er is ook de QE55S92C. Deze tv is technisch hetzelfde als de QE55S90C, maar heeft een andere kleur van de voet en is in andere winkels te koop.