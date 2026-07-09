Door te schenken op papier gaat je box 3-belasting vaak omlaag. En kun je ook erfbelasting besparen. Bekijk alle voor- en nadelen van schenken op papier. Wil je een schenking op papier doen? Regel het dan goed.

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Schenken op papier en box 3-belasting

Bij een schenking op papier 'beloof' je je (klein)kind of een andere dierbare dat je een bedrag schenkt. Het schenkingsbedrag maak je nog niet over. Als schenker heb je dan een schuld. Die schuld verlaagt je box 3-vermogen. Hierdoor betaal je vaak minder box 3-belasting (vermogensbelasting).

De ontvanger ontvangt nog geen geld en krijgt een vordering op jou. Die vordering telt in box 3 mee als vermogen. Hierdoor betaalt de ontvanger soms meer vermogensbelasting. Of je samen belasting bespaart, hangt af van jullie totale vermogen. Bij de rekenvoorbeelden zie je hoe dat zit.

Schenking aan een minderjarig kind

Schenk je in 2026 aan een kind dat op 1 januari 2026 jonger was dan 18? Dan telt zijn/haar banksaldo mee bij jouw vermogen. Heb je in totaal meer vermogen dan de vrijstelling van €59.357? Of samen met je partner €118.714? Dan betaal je meer vermogensbelasting, ondanks dat het saldo van je vermogen gelijk blijft. Dit komt door de verschillende categorieën in box 3. Het belastingnadeel bij een minderjarig kind zie je ook terug in het 2e rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeelden schenken op papier en vermogensbelasting

Wanneer besparen schenker en ontvanger samen box 3-belasting?

In het 1e rekenvoorbeeld hierboven zie je dat de schenker na een schenking op papier minder belasting over het box 3-vermogen betaalt. Maar bij de meerderjarige ontvanger stijgt de vermogensbelasting soms. Dat heeft onder andere te maken met de manier waarop de box 3-belasting berekend wordt.

Wanneer bespaar je belasting als je kijkt naar de totale belasting, van de schenker en de ontvanger samen?

Als de schenker óf de ontvanger al box 3-belasting betaalt:

Situatie schenker

vóór de schenking Situatie ontvanger

vóór de schenking Gevolg voor samen,

na de schenking Betaalt box 3-belasting Valt onder de vrijstelling Samen minder belasting Valt onder vrijstelling Betaalt box 3-belasting Samen meer belasting

Als schenker en ontvanger allebei al box 3-belasting betalen:

Situatie schenker

vóór de schenking Situatie ontvanger

vóór de schenking Gevolg voor samen,

na de schenking Saldo overig bezit is groter dan spaargeld Vooral spaargeld Meestal samen minder belasting Vooral spaargeld Samenstelling maakt niet uit Meestal samen meer belasting

Hoe kan ontvanger hogere box 3-belasting betalen?

Betaalt door de schenking op papier de schenker minder box 3-belasting betalen maar de ontvanger meer? Dat voelt misschien rot. Maar de ontvanger kan de belasting betalen met de rente die je als schenker jaarlijks overmaakt na de schenking.

Tip: Bespreek vooraf met de ontvanger de gevolgen van de schenking. Zo kan je (klein)kind of andere naaste hier rekening mee houden. En is het geld niet op als de belastingaanslag komt.

Hoe bereken ik of schenken op papier een belastingbesparing in box 3 oplevert?

Maak met deze rekentool van Berekenhet.nl een berekening voor de inkomstenbelasting. Maak voor ieder 2 berekeningen. Eén voor de huidige situatie en 1 met de situatie na de schenking.

Tip voor het invullen van de rekenhulp: voor de schenker is de schenking een schuld. De ontvanger vult de schenking in bij ‘overige bezittingen’.

Hoeveel belast vermogen heb ik?

Wil je weten hoe hoog je belast vermogen is? Log dan in op Mijn Belastingdienst. Open daarin je laatste aanslag of aangifte. Het vermogen waar je belasting over betaalt, vind je daarin terug als ‘grondslag sparen en beleggen’. Het heffingsvrij vermogen is bij dat bedrag al afgetrokken van je vermogen. Wil je weten hoe de belastingheffing er over 2026 uitziet? Maak dan een proefberekening.

Schenken op papier en werkelijk rendement box 3

Naast de berekening bij de rekenvoorbeelden, mag je er tot 2028 ook voor kiezen om belasting te betalen over je werkelijk rendement. Dat betekent dat je als schenker over de betaalde rente van de schenking op papier belasting betaalt en niet over de waarde. En de ontvanger betaalt over de ontvangen rente. Dit mag ook bij bestaande schenkingen op papier. Dat is niet altijd voordeliger. Bekijk hoe dat werkt.