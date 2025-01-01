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Voorbeeldbrief bezwaar tegen delen gegevens

Verwerkt een bedrijf gegevens? Dan gelden hiervoor wettelijke regels. Met onze voorbeeldbrieven vraag je een bedrijf om te stoppen met het verwerken van je gegevens. Ook kun je bezwaar maken tegen het delen van privacygevoelige gegevens door een GGZ-zorgaanbieder.

Onze voorbeeldbrieven zijn exclusief voor leden van Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd. Log in of word lid.

Marco met bol_witte achtergrond
Hoi, ik ben Marco. Als je mijn vraag beantwoordt, mail ik je de brief die je zelf naar het bedrijf kunt sturen.
Marco van 't Woudt,
Expert consumentenrecht
Marco met bol_witte achtergrond
Wat wil je oplossen?

  • Ik wil dat een organisatie mijn persoonsgegevens verwijdert

  • Ik wil weten welke persoonsgegevens een organisatie bewaart

  • Ik wil bezwaar maken tegen het delen van mijn persoonsgegevens door een GGZ-zorgaanbieder

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