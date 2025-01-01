Verwerkt een bedrijf gegevens? Dan gelden hiervoor wettelijke regels. Met onze voorbeeldbrieven vraag je een bedrijf om te stoppen met het verwerken van je gegevens. Ook kun je bezwaar maken tegen het delen van privacygevoelige gegevens door een GGZ-zorgaanbieder.

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