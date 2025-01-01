icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Voorbeeldbrief streamingsdienst werkt niet

Werkt je streamingsdienst niet goed? En heb je gecontroleerd of je voldoet aan de eisen van de aanbieder? Een goed opgestelde juridische brief helpt je naar een oplossing. Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je stap voor stap naar de juiste brief.

Onze voorbeeldbrieven zijn exclusief voor leden van Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd. Log in of word lid.

Marco met bol_witte achtergrond
Hoi, ik stel je een paar vragen. Daarna mail ik je de juiste brief voor jouw situatie. Deze brief kun je dan zelf naar de aanbieder sturen.
Marco van 't Woudt,
Expert consumentenrecht
Marco met bol_witte achtergrond
Heb je gecontroleerd of je apparatuur aan de voorwaarden voldoet?

  • Ja

  • Nee

Onafhankelijk en sterk

Jaarlijks geven wij 70.000 leden persoonlijk juridisch advies of financiële tips.
We zijn 100% onafhankelijk en komen al sinds 1953 op voor de belangen van consumenten.

 

 

 

 

 