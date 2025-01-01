Ontdek je kort na aankoop een probleem aan je woning? Dan is er mogelijk sprake van een gebrek. Bespreek het probleem zo snel mogelijk met de verkoper. Met een brief bewijs je dat je op tijd hebt geklaagd.

Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je naar de juiste brief. Snel, eenvoudig en oplossingsgericht.

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