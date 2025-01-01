Wil een verkoper niet leveren tegen de afgesproken prijs? Wordt de prijs verhoogd door een vooraf aangevinkte betaalde optie? Of is er een ander probleem met de prijs van het product?
Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je naar de juiste brief. Snel, eenvoudig en oplossingsgericht.
Onze voorbeeldbrieven zijn exclusief voor leden van Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd. Log in of word lid.
De prijs is verhoogd door vooraf aangevinkte vakjes
Er is een discussie over de afgesproken prijs
Jaarlijks geven wij 70.000 leden persoonlijk juridisch advies of financiële tips.
We zijn 100% onafhankelijk en komen al sinds 1953 op voor de belangen van consumenten.