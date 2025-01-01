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Voorbeeldbrief Probleem met prijs product

Wil een verkoper niet leveren tegen de afgesproken prijs? Wordt de prijs verhoogd door een vooraf aangevinkte betaalde optie? Of is er een ander probleem met de prijs van het product?

Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je naar de juiste brief. Snel, eenvoudig en oplossingsgericht.

Onze voorbeeldbrieven zijn exclusief voor leden van Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd. Log in of word lid.

Marco met bol_witte achtergrond
Hoi, ik stel je een paar vragen. Daarna mail ik je de juiste brief voor jouw situatie. Deze brief kun je dan zelf naar de verkoper sturen.
Marco van 't Woudt,
Expert consumentenrecht
Marco met bol_witte achtergrond
Wat is het probleem?

  • De prijs is verhoogd door vooraf aangevinkte vakjes

  • Er is een discussie over de afgesproken prijs

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