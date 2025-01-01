Voorbeeldbrief verzoek inzage gegevens

Wil je weten welke gegevens een bedrijf van je heeft? Een goed opgestelde juridische brief helpt je op weg. Zo weet je snel hoe het met jouw privacy zit. Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je stap voor stap naar de juiste brief. Snel, eenvoudig en oplossingsgericht.
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Ja, maar ik kreeg geen reactie
Ja, maar ik kreeg niet alle gegevens
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