Voorbeeldbrief verzoek inzage gegevens

Wil je weten welke gegevens een bedrijf van je heeft? Een goed opgestelde juridische brief helpt je op weg. Zo weet je snel hoe het met jouw privacy zit. Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je stap voor stap naar de juiste brief. Snel, eenvoudig en oplossingsgericht.

Onze voorbeeldbrieven zijn exclusief voor leden van Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd. Log in of word lid.