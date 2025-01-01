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Voorbeeldbrief verzoek inzage gegevens

Wil je weten welke gegevens een bedrijf van je heeft? Een goed opgestelde juridische brief helpt je op weg. Zo weet je snel hoe het met jouw privacy zit. Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je stap voor stap naar de juiste brief. Snel, eenvoudig en oplossingsgericht. 

Onze voorbeeldbrieven zijn exclusief voor leden van Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd. Log in of word lid.

Marco met bol_witte achtergrond
Hoi, ik stel je een paar vragen. Daarna mail ik je de juiste brief voor jouw situatie. Deze brief kun je dan zelf naar het bedrijf of organisatie sturen.
Marco van 't Woudt,
Expert consumentenrecht
Marco met bol_witte achtergrond
Heb je al eerder bij het bedrijf gevraagd om inzage in je gegevens?

  • Nee

  • Ja, maar ik kreeg geen reactie

  • Ja, maar ik kreeg niet alle gegevens

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