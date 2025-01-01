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Voorbeeldbrief beroep tegen WOZ

Heb je bezwaar gemaakt tegen je WOZ-beschikking, maar gaf de gemeente je ongelijk? Dan kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je stap voor stap naar de juiste brief. Snel, makkelijk en oplossingsgericht.

Onze voorbeeldbrieven zijn exclusief voor leden van Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd. Log in of word lid.

 

Marco met bol_witte achtergrond
Hoi, ik stel je een paar vragen. Daarna mail ik je de juiste brief voor jouw situatie. Deze brief kun je dan zelf naar de rechtbank sturen.
Marco van 't Woudt,
Expert consumentenrecht
Marco met bol_witte achtergrond
Heb je een bezwaarbrief naar de gemeente gestuurd?

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