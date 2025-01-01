Heb je bezwaar gemaakt tegen je WOZ-beschikking, maar gaf de gemeente je ongelijk? Dan kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je stap voor stap naar de juiste brief. Snel, makkelijk en oplossingsgericht.

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