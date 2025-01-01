Je wilt weten welke rente je kunt gebruiken voor je familiebank. Een brief naar de Belastingdienst helpt je bij informeren naar de aftrekbare rente. Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je stap voor stap naar de juiste brief. Snel, eenvoudig en oplossingsgericht.
Onze voorbeeldbrieven zijn exclusief voor leden van Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd. Log in of word lid.
Gebruik onze keuzehulp en krijg de juiste brief. Je stuurt de brief zelf naar de Belastingdienst. Gebruik hiervoor het postadres van je belastingkantoor. Dat adres kun je opzoeken op Belastingdienst.nl.
We krijgen veel vragen binnen over de familiebank. Daarom bieden wij naast voorbeeldbrieven ook een stappenplan met voorbeeldovereenkomsten aan. We zijn erg benieuwd naar jullie ervaringen met deze documenten. Wil je je ervaringen delen of heb je tips? Stuur ons dan een e-mail: familiebank@consumentenbond.nl. We reageren niet op deze mailtjes. Maar jouw signaal helpt ons wel verder.
De voorbeeldbrieven, voorbeeldovereenkomst en het stappenplan zijn alleen beschikbaar voor leden van Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd.
Jaarlijks geven wij 70.000 leden persoonlijk juridisch advies of financiële tips.
We zijn 100% onafhankelijk en komen al sinds 1953 op voor de belangen van consumenten.