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Voorbeeldbrief schade door slecht product

Levert een product schade op aan je spullen? Bijvoorbeeld omdat een stekker in brand vliegt en je gordijnen verpest? Dan wil je dat iemand de gordijnen voor je vergoedt. Soms is de verkoper en soms is de fabrikant aansprakelijk. Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je naar de juiste brief. Snel, eenvoudig en oplossingsgericht.

Onze voorbeeldbrieven zijn exclusief voor leden van Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd. Log in of word lid.

Marco met bol_witte achtergrond
Hoi, ik stel je een paar vragen. Daarna mail ik je de juiste brief voor jouw situatie. Deze brief kun je dan zelf naar de verkoper of fabrikant sturen.
Marco van 't Woudt,
Expert consumentenrecht
Marco met bol_witte achtergrond
Is de schade hoger of lager dan €500?

  • Hoger dan €500

  • Lager dan €500

  • Ik weet niet hoe hoog mijn schade is

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