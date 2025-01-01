Levert een product schade op aan je spullen? Bijvoorbeeld omdat een stekker in brand vliegt en je gordijnen verpest? Dan wil je dat iemand de gordijnen voor je vergoedt. Soms is de verkoper en soms is de fabrikant aansprakelijk. Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je naar de juiste brief. Snel, eenvoudig en oplossingsgericht.
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Ik weet niet hoe hoog mijn schade is
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