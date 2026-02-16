Ronald Kamp Expert elektrische fietsenBijgewerkt op:16 februari 2026
Het gaat om de Windgoo B20 elektrische vouwfiets met productcode B20.
Bij verouderde accu's is er een verhoogd risico op oververhitting en brand tijdens het opladen. Dit risico is er vooral wanneer de oplader niet wordt losgekoppeld nadat de accu volledig is opgeladen.
Voor aanvullende informatie kun je terecht op
