Om welke fiets gaat het?

Het gaat om de Windgoo B20 elektrische vouwfiets met productcode B20.

Wat is het risico?

Bij verouderde accu's is er een verhoogd risico op oververhitting en brand tijdens het opladen. Dit risico is er vooral wanneer de oplader niet wordt losgekoppeld nadat de accu volledig is opgeladen.

Wat kan ik doen?

Gebruik de fiets niet meer. Laad hem ook niet meer op.

Laat je B20-batterij kosteloos vervangen voor een nieuwe bij de vestiging van Windgoo in Hoofddorp.

Ter compensatie kun je kiezen voor gratis vervanging van de B20-accu of een waardebon ter waarde van het aankoopbedrag.

Het adres in Hoofddorp is Airborne Avenue 87, 2133LV, Hoofddorp — ma t/m vr 10–18h.

Meer informatie

Voor aanvullende informatie kun je terecht op