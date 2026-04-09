Om welke e-bikes gaat het?

Het gaat om alle Como SL-fietsen in alle uitvoeringen, kleuren en maten. Het betreft Turbo Como SL 4.0 en 5.0, zowel met riem als met ketting. Voor de Como-modellen zonder aanduiding 'SL' geldt deze waarschuwing niet.

COMO SL 4.0 (alle modeljaren)

COMO SL 5.0 (alle modeljaren)

Wat kan ik doen?

Gebruik je fiets niet meer. Noteer het framenummer en neem contact op met een Specialized dealer om een claim in te dienen. Framenummers beginnen met 'WSBC' en bestaan uit 14 tekens. Het serienummer staat op een label onder de bovenbuis. Het is ook in het frame gegraveerd, onder de achtervork aan de kant tegenover de standaard. (De framemaat – ‘S’, ‘M’ or ‘L’ - staat naast het framenummer in de achtervork gestanst).

Wat kan ik verwachten?

Bij de erkende dealers kun je een gratis vervanging van de voorvork krijgen. Geef je serienummer door aan de dealer. Die neemt contact op als de nieuwe onderdelen beschikbaar zijn. Dit zal medio tot eind van de lente 2026 zijn.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Support Center van Specialized of zoek een dealer bij jou in de buurt.