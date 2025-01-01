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CanyonPrecede:ON 6 500Wh

Prijs niet beschikbaar

  • Motor, merk & type:  Bosch Performance Smart
  • Versnellingen:  12 versn. (derailleur)
  • Opvallende uitrusting:  Zeer brede banden | Met app

Testresultaat

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Elektrische ondersteuning
Actieradius / accu-capaciteit
Uitrusting
Merktevredenheid
Bediening en display
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Canyon Precede:ON 6 2024 in onze test heeft een Bosch Performance Line Smart middenmotor, 500Wh accu en Bosch System Controller and Mini Remote display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 12 derailleurversnellingen, zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral sportief. Alleen te bestellen via de Canyon-website. Beperkt aan servicepunten en zeer beperkt aantal punten om te proefrijden in Nederland.

Ook beschikbaar met andere accu's: Precede:ON 6 625Wh. Dit model is slecht of niet (meer) verkrijgbaar.

Samenvatting

Motor, merk & type
Bosch Performance Smart
Versnellingen
12 versn. (derailleur)
Opvallende uitrusting
Zeer brede banden | Met app