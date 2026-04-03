Ontdek hoe onze Gazelle-fietsen zijn getest en welke Gazelle elektrische fiets je het best kunt kopen. Bekijk ook hoe je eenvoudig elektrische fietsen van Gazelle kunt vergelijken.

Elektrische Gazelle-fietsen getest

Bij de Consumentenbond willen we precies weten welke modellen goed scoren op allerlei eigenschappen. Daarom testen onze onafhankelijke experts de nieuwste elektrische fietsen uitgebreid met behulp van allerlei apparatuur. We onderwerpen de Gazelle elektrische fietsen ook aan de strenge kwaliteitscontroles.

Zo zorgen we ervoor dat jij ziet welke elektrische fietsen van Gazelle voldoen aan onze normen. Denk aan normen op het gebied van prestaties op verschillende terreinen, uitrusting en bediening.

Gazelle elektrische fiets kopen

Als je een elektrische fiets van Gazelle wilt kopen, vind je in onze vergelijker de e-bike die het beste bij je past. Nagenoeg alle geteste e-bikes van Gazelle hebben een middenmotor. Een middenmotor is het populairst, want daarmee voelt het fietsen het meest natuurlijk aan.

Bedenk aan welke eisen je nieuwe fiets moet voldoen. Zoek je specifiek een Gazelle e-bike voor heren of een sportieve e bike met een middenframe? Wil je een Gazelle-fiets met riem in plaats van een ketting? Of ben je gewoon op zoek naar de Gazelle e-bike met de beste ondersteuning? Kies je benodigde filters en vergelijk de Gazelle-fietsen met elkaar.

Elektrische fietsen van Gazelle vergelijken

Met onze handige vergelijker kun je eenvoudig elektrische fietsen van Gazelle vergelijken. Of je nu geïnteresseerd bent in de actieradius, het gewicht, de motorprestaties of andere specificaties. Onze vergelijker geeft je een duidelijk overzicht van alle beschikbare opties.

Sorteer op prijs om meteen de goedkoopste Gazelle e-bike te zien. Je kunt ook filteren op kenmerken die voor jou belangrijk zijn, zoals frametype, kleur en versnellingen. Zo vind je snel de e-bike van Gazelle die perfect bij jou past. Of je nu een trendy zwarte damesfiets of een sportieve e-bike met krachtige motor zoekt. Onze vergelijker helpt je om de juiste keuze te maken.