E-bikes met accu in frame

Een elektrische fiets met accu in het frame ziet er netjes uit. De accu is mooi weggewerkt in het frame. Je kunt de accu er alleen niet afhalen om binnenshuis op te laden.

Elektrische fietsen met accu in het frame getest

In de test van elektrische fietsen zitten veel fietsen met de accu in het frame. We beoordelen de e-bikes op zaken als elektrische ondersteuning, actieradius, motorgeluid, bediening en display en uitrusting.

We testen veel verschillende merken elektrische fietsen. De bekendste merken ebikes met accu in het frame zijn Gazelle, Batavus en Giant. Daarvan vind je dus ook resultaten.

De meeste fietsen in onze test hebben een middenmotor. Zoek je een elektrische fiets met middenmotor en accu in frame? Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap bekijk en vergelijk je de testresultaten.

Elektrische fiets met accu in het frame kopen

Een e-bike met de accu in het frame koop je niet zomaar. Je wilt natuurlijk weten welke je het best kunt nemen. Verdiep je in de eigenschappen en kwaliteiten van de elektrische fietsen en je vindt de beste fiets voor jou.

Ook is het een goed idee om de elektrische fiets eerst uit te proberen. Zo voel je zelf wat voor jou prettig rijdt. Ook kun je het verschil tussen een goedkope elektrische fiets en een duurdere uitproberen.

Een e-bike met geïntegreerde accu ziet er vooral strakker uit. Ook zit het gewicht meer in het midden. Een geïntegreerde accu zegt niets over de accuduur van de elektrische fiets. En dus ook niet over hoever je op 1 lading kunt fietsen.

Het nadeel van de accu in het frame van de ebike is dat je de accu er niet uit kunt halen. Je moet de fiets dus in de schuur op kunnen laden.

Elektrische fietsen met accu in het frame vergelijken

Vergelijk de elektrische fietsen met accu verwerkt in het frame op eigenschappen als waar de motor zit, wat voor accu, display, remmen en versnellingen erop zitten en wat ze ongeveer kosten. Zo vind je altijd de fiets met de eigenschappen die jij belangrijk vindt.