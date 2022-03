Met een elektrische fiets met traploze versnelling heb je er nooit last van dat de ene versnelling net te licht trapt en de volgende net te zwaar. Het woord traploos zegt het al: het schakelen gaat heel geleidelijk. Kijk of het wat voor jou is.

Elektrische fiets met traploze versnelling kopen

Ga je voor een elektrische fiets met naafversnelling, dan kun je kiezen voor traploze versnelling. Je kiest op een fiets met traploze versnelling met een draaiknop uit traploze/variabele versnellingen. De traploze versnelling heet in de specificaties of typenaam van de fiets ook wel naar de merknaam: Enviolo/NuVinci.

Er bestaat ook een automatische variant. Op een e-bike met automatische traploze versnelling stel je een traptempo in. De fiets past daarop dan continu de versnelling aan. De merknaam is Enviolo/NuVinci Automatic.

Het verschil met handmatige versnelling zit dus in de instelling van het traptempo en dat je niet zelf hoeft te schakelen als je bijvoorbeeld een heuvel op fietst.

Voordat je een elektrische fiets met automatische versnelling gaat kopen is het handig dit even uit te proberen. Een e-bike met automatische versnelling is niet goedkoop en niet iedereen vindt dit systeem prettig.

Elektrische fietsen met traploze versnelling getest

We hebben meerdere e-bikes met traploze versnelling in de test. Een deel daarvan heeft automatisch schakelen. Bekijk de vergelijker voor fietsen met traploze versnelling van onder meer Stella, Pegasus en Gazelle.

Bijna alle e-bikes in onze test hebben de motor in het midden. Ze zijn getest op hoe goed ze ondersteunen en of je er makkelijk een heuvel mee op rijdt, hoever je komt met een volle accu, het geluid, de bediening en hoe de fiets in elkaar zit.

E-bikes met traploze versnelling vergelijken

Bekijk en vergelijk de e-bikes met traploze en automatische versnelling voordat je hem koopt. Je kunt vergelijken op de accugrootte, plaats van de accu, soort aandrijving (riem of ketting), breedte van de banden en nog veel meer.

De testresultaten kun je vergelijken als je een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-abonnement hebt. Zo vind je de beste e-bike met traploze versnelling voor jou.