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Kalkhoff elektrische fietsen

Laatste update van de test: 7 augustus 2026|

Kalkhoff is een merk dat al meer dan 90 jaar fietsen maakt en verkoopt. De Duitse fabrikant ontwerpt fietsen met strakke lijnen en moderne kleurencombinaties. De fietsen functioneel en hebben een modern design.

 

Keuzehulp

  • Kalkhoff Endeavour 3 Season 540Wh Diamond
    KalkhoffEndeavour 3 Season 540Wh Diamond
    Bosch Performance Smart|9 versn. (derailleur)|Zeer brede banden | Met app

    € 3.000,-

    Richtprijs

  • Kalkhoff Endeavour 3 Season 540Wh
    KalkhoffEndeavour 3 Season 540Wh
    Bosch Performance Smart|9 versn. (derailleur)|Zeer brede banden | Met app

    € 3.000,-

    Richtprijs

  • Kalkhoff Image 3 Move 500Wh
    KalkhoffImage 3 Move 500Wh
    Bosch Active Line Plus Smart|8 versn. (naaf)|Zeer brede banden | Met app

    € 3.150,-

    Richtprijs

  • Kalkhoff Image 3 Move Blx 500Wh
    KalkhoffImage 3 Move Blx 500Wh
    Bosch Active Line Plus Smart|8 versn. (naaf)|Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app

    € 3.250,-

    Richtprijs

  • Kalkhoff Image 3 Move Blx 500Wh Diamond
    KalkhoffImage 3 Move Blx 500Wh Diamond
    Bosch Active Line Plus Smart|8 versn. (naaf)|Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app

    € 3.250,-

    Richtprijs

  • Kalkhoff Entice 3 Season 540Wh
    KalkhoffEntice 3 Season 540Wh
    Bosch Performance CX Smart|9 versn. (derailleur)|Zeer brede banden | Met app

    € 3.300,-

    Richtprijs

  • Kalkhoff Entice 3 Season 540Wh Diamond
    KalkhoffEntice 3 Season 540Wh Diamond
    Bosch Performance CX Smart|9 versn. (derailleur)|Zeer brede banden | Met app

    € 3.300,-

    Richtprijs

  • Kalkhoff Entice 3 Advance 600Wh
    KalkhoffEntice 3 Advance 600Wh
    Bosch Performance CX Smart|9 versn. (derailleur)|Zeer brede banden | Met app

    € 3.700,-

    Richtprijs

  • Kalkhoff Entice 3 Advance 600Wh Diamond
    KalkhoffEntice 3 Advance 600Wh Diamond
    Bosch Performance CX Smart|9 versn. (derailleur)|Zeer brede banden | Met app

    € 3.700,-

    Richtprijs

  • Kalkhoff Image 3 Excite 600Wh
    KalkhoffImage 3 Excite 600Wh
    Bosch Performance Smart|5 versn. (naaf)|Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app

    € 3.900,-

    Richtprijs

  • Kalkhoff Image 3 Excite 600Wh Diamond
    KalkhoffImage 3 Excite 600Wh Diamond
    Bosch Performance Smart|5 versn. (naaf)|Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app

    € 3.900,-

    Richtprijs

  • Kalkhoff Image 3 Excite Blx 600Wh Diamond
    KalkhoffImage 3 Excite Blx 600Wh Diamond
    Bosch Performance PX Smart|Traploze versn.|GPS-tracker | Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app
    Expert review

    € 3.900,-

    Richtprijs

  • Kalkhoff Image 3 Excite Blx 600Wh
    KalkhoffImage 3 Excite Blx 600Wh
    Bosch Performance PX Smart|Traploze versn.|GPS-tracker | Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app
    Expert review

    € 3.900,-

    Richtprijs

  • Kalkhoff Image L Excite 400Wh
    KalkhoffImage L Excite 400Wh
    Bosch Performance SX Smart|Traploze versn.|Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app

    € 4.000,-

    Richtprijs

  • Kalkhoff Image L Excite 400Wh Diamond
    KalkhoffImage L Excite 400Wh Diamond
    Bosch Performance SX Smart|Traploze versn.|Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app

    € 4.000,-

    Richtprijs

  • Kalkhoff Image 5+ Move 800Wh Diamond
    KalkhoffImage 5+ Move 800Wh Diamond
    Bosch Performance PX Smart|5 versn. (naaf)|Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app

    € 4.200,-

    Richtprijs

  • Kalkhoff Image 5+ Move 800Wh
    KalkhoffImage 5+ Move 800Wh
    Bosch Performance PX Smart|5 versn. (naaf)|Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app

    € 4.200,-

    Richtprijs

  • Kalkhoff Image 3 Excite 380 600Wh Diamond
    KalkhoffImage 3 Excite 380 600Wh Diamond
    Bosch Performance PX Smart|Traploze versn.|Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app

    € 4.400,-

    Richtprijs

Kalkhoff elektrische fietsen getest

In onze test vind je testresultaten van honderden e-bikes, waaronder elektrische fietsen van Kalkhoff. Er zijn grote en kleine merken met fietsen voor heren en dames. Kalkhoff e-bikes zijn verkrijgbaar met een hoog, laag en middenframe.

Wij testen e-bikes op een groot aantal aspecten zoals: de efficiëntie van de motor en het aandrijvingssysteem (ketting of riem), de batterijprestaties (accuduur), rijcomfort en de bediening.

Kalkhoff e-bike kopen

Of je nu kiest voor een city bike voor korte ritjes, of de voorkeur geeft aan een fiets voor lange afstanden. Een Kalkhoff e-bike is er voor elk type fietser. 

Als je een Kalkhoff e-bike wilt kopen, raden we je aan om zelf te ervaren hoe een e-bike aanvoelt op de weg. Elk merk en type is anders, en je koopt een e-bike vaak voor langere tijd. Bezoek lokale dealers en probeer verschillende fietsen uit. Let op het rijcomfort, de responsiviteit van de motor en de hele rij-ervaring. Een testrit helpt je om de fiets te kiezen die het beste bij je past.

Heb je de ideale Kalkhoff fiets gevonden? Controleer dan de garantievoorwaarden, beschikbare accessoires en aftersales-service voor je de Kalkhoff e-bike koopt. Onze testresultaten en gebruikersreviews helpen om het vertrouwen in je keuze te vergroten. Bezoek een erkende dealer of bestel veilig via de officiële website.

Kalkhoff elektrische fietsen vergelijken

Zoek je de beste Kalkhoff e-bike uit 2023? In onze vergelijker kun je e-bikes sorteren op prijs en testresultaten. Zo ontdek je hoe een Kalkhoff e-bike zich qua prijs en kwaliteit verhoudt tot e-bikes van andere merken.

Je vindt en vergelijkt elektrische fietsen bij de Consumentenbond. Met een groot aantal fietsen is Kalkhoff E-Bikes vergelijken een slimme eerste stap. Maak een lijst van je voorkeuren om een goede keuze te maken. Wil je een stadsfiets of een trekkingmodel? Zoek je een krachtige motor voor heuvelachtig terrein? Filter, bekijk en vergelijk op eigenschappen als accuduur, framestijl, motor, comfort en extra functies. 

Elektrische fietsen per merk