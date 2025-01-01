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Elektrische damesfietsen

Laatste update van de test: 7 augustus 2026|

Ben je op zoek naar de perfecte elektrische damesfiets? Wij testen ze grondig en helpen je de juiste e-bike voor jou vinden.

Keuzehulp

  • Scott Sub Tour 30 540Wh
    ScottSub Tour 30 540Wh
    Bosch Performance Smart|5 versn. (naaf)|Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app

    € 2.700,-

    Richtprijs

  • KTM Macina Tour PX 810 800Wh
    KTMMacina Tour PX 810 800Wh
    Bosch Performance PX Smart|11 versn. (derailleur)|Brede banden | Met app

    € 3.500,-

    Richtprijs

  • Superior eWAY 6.0 500Wh
    SuperioreWAY 6.0 500Wh
    Bosch Active Line Smart|7 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 2.400,-

    Richtprijs

  • Superior eWAY 6.2 500Wh
    SuperioreWAY 6.2 500Wh
    Bosch Active Line Plus Smart|7 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 2.600,-

    Richtprijs

  • Superior eWAY 5.9 500Wh
    SuperioreWAY 5.9 500Wh
    Bosch Active Line Smart|7 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 2.200,-

    Richtprijs

  • Stevens E-Universe 6.5.1 FEQ 500Wh
    StevensE-Universe 6.5.1 FEQ 500Wh
    Bosch Performance Smart|10 versn. (derailleur)|Zeer brede banden | Met app

    € 2.200,-

    Richtprijs

  • Superior eWAY 6.1 500Wh
    SuperioreWAY 6.1 500Wh
    Bosch Active Line Plus Smart|7 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 2.600,-

    Richtprijs

  • Gazelle Eclipse C380 LTD 750Wh
    GazelleEclipse C380 LTD 750Wh
    Bosch Performance CX Smart|Traploze versn.|GPS-tracker | Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app

    € 5.300,-

    Richtprijs

  • Stevens E-4X Tour 400Wh
    StevensE-4X Tour 400Wh
    Bosch Active Line Plus Smart|9 versn. (derailleur)|Brede banden | Met app

    € 1.800,-

    Richtprijs

  • KTM Macina City PX 830 Belt 800Wh
    KTMMacina City PX 830 Belt 800Wh
    Bosch Performance PX Smart|5 versn. (naaf)|Riemaandrijving | Brede banden | Met app

    € 3.500,-

    Richtprijs

  • Stevens E-6X Tour 545Wh
    StevensE-6X Tour 545Wh
    Bosch Performance Smart|10 versn. (derailleur)|Brede banden | Met app

    € 2.200,-

    Richtprijs

  • Gazelle Grenoble C5+ First Edition 600Wh
    GazelleGrenoble C5+ First Edition 600Wh
    Bosch Performance Smart|5 versn. (naaf)|Riemaandrijving | Brede banden | Met app

    € 4.050,-

    Richtprijs

  • Bulls Sturmvogel Evo 600Wh
    BullsSturmvogel Evo 600Wh
    Bosch Performance CX Smart|5 versn. (naaf)|Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app

    € 3.000,-

    Richtprijs

  • Cube Supreme Hybrid Comfort SE One 600 (Special Edition)
    CubeSupreme Hybrid Comfort SE One 600 (Special Edition)
    Bosch Performance Smart|5 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 2.400,-

    Richtprijs

  • Gazelle Grenoble C5+ First Edition 540Wh
    GazelleGrenoble C5+ First Edition 540Wh
    Bosch Performance Smart|5 versn. (naaf)|Riemaandrijving | Brede banden | Met app

    € 3.900,-

    Richtprijs

  • Stevens E-Triton 7.6.1 625Wh
    StevensE-Triton 7.6.1 625Wh
    Bosch Performance CX Smart|11 versn. (derailleur)|Brede banden | Met app

    € 3.200,-

    Richtprijs

  • Stevens E-Courier Luxe 625Wh 2026 625Wh
    StevensE-Courier Luxe 625Wh 2026 625Wh
    Bosch Performance Smart|5 versn. (naaf)|Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app

    € 3.200,-

    Richtprijs

  • Stevens E-Triton 9.8.1 (Plus) 800Wh
    StevensE-Triton 9.8.1 (Plus) 800Wh
    Bosch Performance CX Smart|11 versn. (derailleur)|Brede banden | Met app

    € 3.800,-

    Richtprijs

Elektrische damesfietsen getest

We hebben verschillende elektrische fietsen voor vrouwen (en mannen) grondig getest. We testen ze op bijvoorbeeld ondersteuning bij het fietsen op vlakke wegen en heuvels. Ook testen we de accu en wat er allemaal op en aan de fiets zit. Met onze gedetailleerde testresultaten vind je gemakkelijk de beste dames e-bike voor jou.

Elektrische damesfiets kopen

Een elektrische vrouwenfiets heeft een laag frame of een middenframe met een extra diagonale stang. Op dat laatste model stap je het makkelijkst met een beenzwaai achterlangs. Dan is het handig als de fiets niet te hoog is.

Wanneer je een elektrische damesfiets wilt kopen, zijn er een paar zaken waar je rekening mee moet houden. Niet alleen het frametype, comfort en stijl zijn belangrijk. Het is ook belangrijk om te kijken naar de specificaties van de fiets.

We begrijpen dat iedereen unieke behoeften heeft. Daarom hebben we een uitgebreid assortiment elektrische fietsen voor dames in onze vergelijker. Of je nu op zoek bent naar een elegante zwarte e-bike of een praktische witte stadsfiets.

De meeste fietsen kun je eerst uitproberen voordat je ze koopt. Zo weet je zeker dat jij er lekker op fietst.

Elektrische fietsen voor vrouwen vergelijken

Met onze handige vergelijker kun je eenvoudig elektrische fietsen voor vrouwen vergelijken. Selecteer je voorkeuren, zoals kleur, zithouding, plaats van de accu en andere specificaties. En selecteer ook de maximumprijs.

Of je nu op zoek bent naar een sportieve e-bike voor lange ritten of een praktische stadsfiets voor dagelijks gebruik. Onze vergelijker geeft je een overzicht van de beste opties op de markt en voor welke prijs.

Elektrische fietsen per merk