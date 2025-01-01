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Elektrische fietsen met lage instap

Laatste update van de test: 7 augustus 2026|

Op een elektrische fiets met lage instap stap je makkelijker op. Wij testen hoe goed de e-bikes met lage instap je ondersteunen bij het fietsen en hoe ver je ermee komt. En ook hoe makkelijk je een heuveltje op fietst.

Keuzehulp

  • Scott Sub Tour 30 540Wh
    ScottSub Tour 30 540Wh
    Bosch Performance Smart|5 versn. (naaf)|Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app

    € 2.700,-

    Richtprijs

  • Superior eWAY 6.0 500Wh
    SuperioreWAY 6.0 500Wh
    Bosch Active Line Smart|7 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 2.400,-

    Richtprijs

  • Superior eWAY 6.2 500Wh
    SuperioreWAY 6.2 500Wh
    Bosch Active Line Plus Smart|7 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 2.600,-

    Richtprijs

  • Superior eWAY 5.9 500Wh
    SuperioreWAY 5.9 500Wh
    Bosch Active Line Smart|7 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 2.200,-

    Richtprijs

  • Stevens E-Universe 6.5.1 FEQ 500Wh
    StevensE-Universe 6.5.1 FEQ 500Wh
    Bosch Performance Smart|10 versn. (derailleur)|Zeer brede banden | Met app

    € 2.200,-

    Richtprijs

  • Superior eWAY 6.1 500Wh
    SuperioreWAY 6.1 500Wh
    Bosch Active Line Plus Smart|7 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 2.600,-

    Richtprijs

  • Gazelle Eclipse C380 LTD 750Wh
    GazelleEclipse C380 LTD 750Wh
    Bosch Performance CX Smart|Traploze versn.|GPS-tracker | Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app

    € 5.300,-

    Richtprijs

  • KTM Macina City PX 830 Belt 800Wh
    KTMMacina City PX 830 Belt 800Wh
    Bosch Performance PX Smart|5 versn. (naaf)|Riemaandrijving | Brede banden | Met app

    € 3.500,-

    Richtprijs

  • Gazelle Grenoble C5+ First Edition 600Wh
    GazelleGrenoble C5+ First Edition 600Wh
    Bosch Performance Smart|5 versn. (naaf)|Riemaandrijving | Brede banden | Met app

    € 4.050,-

    Richtprijs

  • Bulls Sturmvogel Evo 600Wh
    BullsSturmvogel Evo 600Wh
    Bosch Performance CX Smart|5 versn. (naaf)|Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app

    € 3.000,-

    Richtprijs

  • Cube Supreme Hybrid Comfort SE One 600 (Special Edition)
    CubeSupreme Hybrid Comfort SE One 600 (Special Edition)
    Bosch Performance Smart|5 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 2.400,-

    Richtprijs

  • Gazelle Grenoble C5+ First Edition 540Wh
    GazelleGrenoble C5+ First Edition 540Wh
    Bosch Performance Smart|5 versn. (naaf)|Riemaandrijving | Brede banden | Met app

    € 3.900,-

    Richtprijs

  • Stevens E-Triton 7.6.1 625Wh
    StevensE-Triton 7.6.1 625Wh
    Bosch Performance CX Smart|11 versn. (derailleur)|Brede banden | Met app

    € 3.200,-

    Richtprijs

  • Stevens E-Courier Luxe 625Wh 2026 625Wh
    StevensE-Courier Luxe 625Wh 2026 625Wh
    Bosch Performance Smart|5 versn. (naaf)|Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app

    € 3.200,-

    Richtprijs

  • Stevens E-Triton 9.8.1 (Plus) 800Wh
    StevensE-Triton 9.8.1 (Plus) 800Wh
    Bosch Performance CX Smart|11 versn. (derailleur)|Brede banden | Met app

    € 3.800,-

    Richtprijs

  • Riese & Müller Nevo5 silent CORE Purion 200 540Wh
    Riese & MüllerNevo5 silent CORE Purion 200 540Wh
    Bosch Performance Smart|5 versn. (naaf)|Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app

    € 3.600,-

    Richtprijs

  • Stevens E-Trition PT5 500Wh
    StevensE-Trition PT5 500Wh
    Bosch Performance|10 versn. (derailleur)|Brede banden

    € 1.800,-

    Richtprijs

  • Greens Bromley 8v 625Wh
    GreensBromley 8v 625Wh
    Bosch Performance Smart|8 versn. (naaf)|Zeer brede banden | Met app

    € 2.200,-

    Richtprijs

Elektrische fietsen met lage instap getest

Ben je op zoek naar een elektrische fiets met een lage instap? We hebben een groot aantal elektrische fietsen getest om je te helpen bij het maken van de juiste keuze.

Wij begrijpen dat een lage instap bij je elektrische fiets soms noodzakelijk kan zijn. Vooral voor ouderen of mensen met beperkte mobiliteit. Onze deskundige testers hebben zorgvuldig gekeken naar de prestaties en het comfort. Ook keken we naar de betrouwbaarheid van verschillende e-bikes met een lage instap.

Elektrische fiets met lage instap kopen

Met onze vergelijker voor elektrische fietsen vergelijk je eenvoudig verschillende modellen e-bikes op basis van specificaties en testresultaten. Op zoek naar een elektrische fiets voor dames met een lage instap met een krachtige middenmotor? Of een e-bike met grote accu of andere belangrijke functies? Onze vergelijker helpt je.

Bedenk welke eisen je wilt stellen aan je e-bike met lage instap. En bedenk bijvoorbeeld dat een extra stang of een accu op het frame ruimte inneemt en de opstap moeilijker maakt. Bij sommige merken en modellen is de ruimte voor de instap ook breder. Zoals bij sommige fietsen van Gazelle of Batavus. Dat maakt het op- en afstappen nog wat makkelijker.

Elektrische fietsen met lage instap vergelijken

Elektrische fietsen met een lage instap vergelijken kan overweldigend zijn. Er zijn heel veel beschikbare modellen op de markt.

Gelukkig maakt onze vergelijker je keuze eenvoudiger. Filter op verschillende punten, zoals de specificaties van de e-bike, prijsklasse, merk en nog veel meer. Of je nu een e-bike voor dagelijkse ritten in de stad zoekt of voor heerlijke tochten in de natuur. Onze vergelijker helpt je bij het vinden van de juiste fiets. Bovendien laten we beoordelingen en gebruikersrecensies zien. Zo kun je profiteren van de ervaringen van anderen voordat je een beslissing neemt.

Elektrische fietsen per merk