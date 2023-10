Een ritje door de stad, de heuvels trotseren of rijden over onverharde paden. Giant staat bekend als een sportief merk en dat zie je ook terug in de Giant e-bikes. De bikes hebben een sportief design. Alle Giant e-bikes in onze test zijn geschikt voor dames en heren.

Giant elektrische fietsen getest

Onze e-bike test bevat de testresultaten van de grootste, bekendste en meest verkochte merken. Ook Giant is een bekend merk, dus je vindt de testresultaten van Giant ook in onze vergelijker.

Wij hebben tientallen e-bikes van Giant uitgebreid getest op onder andere de actieradius (accucapaciteit), de middenmotor en het aandrijvingssysteem, bediening en rijcomfort. In onze vergelijker kun je Giant e-bikes met een hoog of laag frame selecteren. Ook kun je selecteren op zithouding. Er zijn Giant e-bikes met een focus op sportiviteit of comfort.

De Consumentenbond test e-bikes op een groot aantal aspecten zoals de elektrische ondersteuning, batterijprestaties (accuduur), rijcomfort en de bediening en display. We kijken ook naar vering, type versnelling, het soort remmen en het schakelsysteem.

Giant e-bike kopen

Zoek je een e-bike voor het gemak met de korte ritjes? Of zoek je een hybridefiets voor korte en lange afstanden in de stad en de natuur? Een bike van Giant is verkrijgbaar in verschillende types. Je kunt kiezen uit 2 soorten motoren (Giant SyncDrive Core en Giant SyncDrive Sport). Je kunt kiezen uit riemaandrijving of een ketting, ook de plaats van de accu verschilt (onder de bagagedrager of in het frame).

Als je een elektrische fiets wilt kopen zijn je persoonlijke wensen, financiële situatie en het soort ritten dat je wilt maken belangrijk. Maak eens een proefrit en spreek met andere fietsers in je omgeving. Ervaringen van anderen kunnen handig zijn als je twijfelt.

In onze vergelijker sorteer je modellen en merken e-bikes op prijs en testresultaten. Zet de prijs-kwaliteitverhouding van elektrische fietsen van het merk Giant af tegen andere e-bikes. Zo neem je een besluit waar je goed over hebt nagedacht.

Giant e-bikes vergelijken

Onze testresultaten zijn onafhankelijk en betrouwbaar. Vind de beste Giant e-bike uit 2023 door deze bij ons te vergelijken. Filter, bekijk en vergelijk op eigenschappen als accuduur, elektrische ondersteuning, comfort, framehoogte en meer.