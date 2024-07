GiantEnTour E+ 1 300Wh Heren

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Giant EnTour E+ 1 2023 in onze test heeft een Giant SyncDrive Core middenmotor, 300Wh accu en Giant Ride Control Dash display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 7 naafversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop. Dit doorlopende 2022-model vonden we voor vanafprijzen van €1899 op de Giant-website in juni 2024.