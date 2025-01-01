Batavus heeft verschillende elektrische fietsen zoals stadsfietsen, trekkingfietsen en sportievere fietsen voor heuvelachtig terrein. Maar ook een moederfiets of transportfiets zit in het aanbod. In onze vergelijker vind je een groot aantal e-bikes van dit bekende Nederlandse fietsmerk.

Batavus elektrische fietsen getest

In onze uitgebreide test vind je ook de resultaten van elektrische fietsen van Batavus. In de vergelijker staan Batavus e-bikes voor dames en heren. Een Batavus e-bike voor dames wordt ook vaak door heren gekocht vanwege de lage instap. Verder kun je selecteren op framehoogte.

De Consumentenbond test e-bikes op een groot aantal aspecten. Belangrijkste punten waar wij op testen zijn: de motor en het aandrijvingssysteem, de batterijprestaties (accuduur), rijcomfort, de bediening en het display.

Batavus elektrische fiets kopen

Batavus is een gerenommeerd merk met een lange geschiedenis in de fietsindustrie. Batavus biedt e-bikes voor verschillende behoeften. Of je nu een elektrische fiets wilt kopen voor korte ritjes of lange afstanden, er is genoeg keuze. Batavus heeft vaak verschillende stijlen en designs voor hun elektrische fietsen. Zo kun je een elektrische fiets van Batavus kopen die past bij jouw persoonlijke smaak en voorkeuren.

In onze vergelijker kun je e-bikes sorteren op prijs en testresultaten. Zo ontdek je hoe elektrische fietsen van Batavus zich qua prijs en kwaliteit verhouden tot e-bikes van andere merken. Als je een Batavus e-bike wilt kopen, is het belangrijk om de prijs te af te wegen tegen functies en kwaliteit. Kies een fiets die past binnen je budget en voldoet aan je verwachtingen. Een goede investering betaalt zich op lange termijn uit.

Batavus elektrische fietsen vergelijken

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