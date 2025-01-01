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Batavus elektrische fietsen

Laatste update van de test: 7 augustus 2026|

Batavus heeft verschillende elektrische fietsen zoals stadsfietsen, trekkingfietsen en sportievere fietsen voor heuvelachtig terrein. Maar ook een moederfiets of transportfiets zit in het aanbod. In onze vergelijker vind je een groot aantal e-bikes van dit bekende Nederlandse fietsmerk. 

Keuzehulp

  • Batavus Altura CP 400Wh
    BatavusAltura CP 400Wh
    Bosch Active Line Smart|7 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 2.125,-

    Richtprijs

  • Batavus Altura CP 400Wh Heren
    BatavusAltura CP 400Wh Heren
    Bosch Active Line Smart|7 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 2.125,-

    Richtprijs

  • Batavus Altura CP 500Wh
    BatavusAltura CP 500Wh
    Bosch Active Line Smart|7 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 2.325,-

    Richtprijs

  • Batavus Altura CP 500Wh Heren
    BatavusAltura CP 500Wh Heren
    Bosch Active Line Smart|7 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 2.325,-

    Richtprijs

  • Batavus Altura CP Plus 400Wh
    BatavusAltura CP Plus 400Wh
    Bosch Active Line Plus Smart|7 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 2.400,-

    Richtprijs

  • Batavus Altura CP Plus 500Wh
    BatavusAltura CP Plus 500Wh
    Bosch Active Line Plus Smart|7 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 2.600,-

    Richtprijs

  • Batavus Altura PT 500Wh
    BatavusAltura PT 500Wh
    Bosch Active Line Smart|7 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 2.600,-

    Richtprijs

  • Batavus Altura PT Pro 500Wh
    BatavusAltura PT Pro 500Wh
    Bosch Performance Smart|5 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 3.100,-

    Richtprijs

  • Batavus Finez PT 500Wh Heren
    BatavusFinez PT 500Wh Heren
    Bosch Active Line Plus Smart|8 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 3.500,-

    Richtprijs

  • Batavus Finez PT 500Wh
    BatavusFinez PT 500Wh
    Bosch Active Line Plus Smart|8 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 3.500,-

    Richtprijs

  • Batavus Finez PT 625Wh
    BatavusFinez PT 625Wh
    Bosch Active Line Plus Smart|8 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 3.700,-

    Richtprijs

  • Batavus Finez PT 625Wh Heren
    BatavusFinez PT 625Wh Heren
    Bosch Active Line Plus Smart|8 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 3.700,-

    Richtprijs

  • Batavus Finez PT Exclusive 500Wh
    BatavusFinez PT Exclusive 500Wh
    Bosch Active Line Plus Smart|8 versn. (naaf)|Riemaandrijving | Brede banden | Met app

    € 3.700,-

    Richtprijs

  • Batavus Finez PT Exclusive 500Wh Heren
    BatavusFinez PT Exclusive 500Wh Heren
    Bosch Active Line Plus Smart|8 versn. (naaf)|Riemaandrijving | Brede banden | Met app

    € 3.700,-

    Richtprijs

  • Batavus Finez PT Exclusive 625Wh
    BatavusFinez PT Exclusive 625Wh
    Bosch Active Line Plus Smart|8 versn. (naaf)|Riemaandrijving | Brede banden | Met app

    € 3.900,-

    Richtprijs

  • Batavus Finez PT 750Wh Heren
    BatavusFinez PT 750Wh Heren
    Bosch Active Line Plus Smart|8 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 3.900,-

    Richtprijs

  • Batavus Finez PT Exclusive 625Wh Heren
    BatavusFinez PT Exclusive 625Wh Heren
    Bosch Active Line Plus Smart|8 versn. (naaf)|Riemaandrijving | Brede banden | Met app

    € 3.900,-

    Richtprijs

  • Batavus Finez PT 750Wh
    BatavusFinez PT 750Wh
    Bosch Active Line Plus Smart|8 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 3.900,-

    Richtprijs

Batavus elektrische fietsen getest

In onze uitgebreide test vind je ook de resultaten van elektrische fietsen van Batavus. In de vergelijker staan Batavus e-bikes voor dames en heren. Een Batavus e-bike voor dames wordt ook vaak door heren gekocht vanwege de lage instap. Verder kun je selecteren op framehoogte.

De Consumentenbond test e-bikes op een groot aantal aspecten. Belangrijkste punten waar wij op testen zijn: de motor en het aandrijvingssysteem, de batterijprestaties (accuduur), rijcomfort, de bediening en het display. 

Batavus elektrische fiets kopen

Batavus is een gerenommeerd merk met een lange geschiedenis in de fietsindustrie. Batavus biedt e-bikes voor verschillende behoeften. Of je nu een elektrische fiets wilt kopen voor korte ritjes of lange afstanden, er is genoeg keuze. Batavus heeft vaak verschillende stijlen en designs voor hun elektrische fietsen. Zo kun je een elektrische fiets van Batavus kopen die past bij jouw persoonlijke smaak en voorkeuren.

In onze vergelijker kun je e-bikes sorteren op prijs en testresultaten. Zo ontdek je hoe elektrische fietsen van Batavus zich qua prijs en kwaliteit verhouden tot e-bikes van andere merken. Als je een Batavus e-bike wilt kopen, is het belangrijk om de prijs te af te wegen tegen functies en kwaliteit. Kies een fiets die past binnen je budget en voldoet aan je verwachtingen. Een goede investering betaalt zich op lange termijn uit.

Batavus elektrische fietsen vergelijken

Vind de beste Batavus e-bike en vergelijk ze bij de Consumentenbond. Filter, bekijk en vergelijk elektrische fietsen op eigenschappen als accuduur, elektrische ondersteuning, comfort, motor (achtermotor, middenmotor, voormotor) framehoogte en meer. 

Elektrische fietsen per merk