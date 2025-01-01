GazelleEclipse C380 LTD 750Wh

De Gazelle Eclipse C380 LTD 2024 in onze test heeft een Bosch Performance Line CX Smart middenmotor, 750Wh accu en Bosch Kiox 300 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van traploze naafversnellingen, voorvorkvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of licht voorovergebogen.De LTD (Limited) uitvoering heeft een andere kleur (pine green) dan de normale (oranjerood of donkergrijs).
In augustus 2026 troffen we dit model in de aanbieding aan bij 12gobiking.nl.
Samenvatting
Motor, merk & type
Bosch Performance CX Smart
Versnellingen
Traploze versn.
Opvallende uitrusting
GPS-tracker | Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app