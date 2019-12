Per 2017: met fietshelm op speed pedelec

Het zag er even naar uit dat je een echte bromfietshelm moest gaan dragen. Dat valt gelukkig mee, het wordt een veel lichtere fietshelm die een groter deel van het hoofd beschermt.

Dat is nu vastgelegd in Nederland, in andere landen geldt een andere norm die een bromfietshelm voorschrijft. Een helm die voldoet aan deze specifieke Nederlandse norm (NTA 8776) lijkt op een fietshelm, maar kan hogere valsnelheden aan en schermt een groter deel van het hoofd af dan een reguliere fietshelm. De helm zal met name meer bescherming bieden voor de slapen en de achterkant van het hoofd.

Naast dit verhoogde veiligheidsniveau is er in de norm ook vastgelegd dat:

de helm geschikt moet zijn voor gebruik bij fysieke inspanning;

de helm het gehoor niet mag belemmeren.

Enkele fietshelmfabrikanten hebben inmiddels informatie naar buiten gebracht over deze specifieke helmen. Medio februari komen er helmen op de markt die voldoen aan de nieuwe norm.

Verschillende maximum snelheden

De speed pedelec mag niet meer op een fietspad komen als bromfietsen daarop verboden is. Daarnaast gelden er verschillende maximum snelheden.

Op de rijbaan: 45 km per uur.

Op fiets-/bromfietspad buiten de bebouwde kom: 40 per uur.

Binnen de bebouwde kom: 30 km per uur.

