Archief Elektrische fietsen

Waarschuwing veiligheid: Crankarmen Cube e-bike
Bij bepaalde CUBE e-bike modellen uit modeljaar 2026 kan de aluminium schroefdraadinsert van het pedaal plotseling losraken van de crankarm.
Bij bepaalde CUBE e-bike modellen uit modeljaar 2026 kan de aluminium schroefdraadinsert van het pedaal plotseling losraken van de crankarm.
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