Je e-bike repareren

Een fiets repareren hoort bij het gewone onderhoud. Klein onderhoud kunnen veel mensen zelf. De fietsenmaker is de aangewezen persoon om grotere of lastige reparaties uit te voeren. Zoals het vervangen van een versleten ketting of een kapot wiel. Een grote opknapbeurt kan best prijzig zijn, maar is goedkoper dan de hele fiets vervangen.

Accu vervangen of reviseren

Bij elektrische fietsen is de accu vaak een zwakke schakel. Afhankelijk van het gebruik kan de accu al na zo'n 3 tot 5 jaar duidelijk minder goed presteren, zodat je tientallen procenten minder ver kunt fietsen. De fiets zelf is dan vaak nog in goede staat, dus is vervangen of reviseren van de accu een goede optie. Een gereviseerde acccu is €100 tot €450 goedkoper dan een nieuwe accu aanschaffen.

Een oude accu kun je bij de fietsenmaker of bij het gemeentelijke inzamelpunt inleveren. De accu wordt dan op de juiste manier verwerkt, zodat zo veel mogelijk van de materialen worden hergebruikt en er geen giftige stoffen vrijkomen.

Weggeven of verkopen

Heb je je oude fiets vervangen voor een nieuwe en wil je er vanaf? Verkoop je fiets dan op bijvoorbeeld Marktplaats of geef je fiets weg aan een (sport)vereniging, kringloopwinkel of goede-doelenwinkel.

Niet weggooien maar apart inleveren

Is een elektrische fiets niet meer te repareren of is de techniek te ver verouderd? Dan zit er niets anders op dan hem af te danken. De fietsenmaker zal hem innemen als je een nieuwe fiets koopt. Soms krijg je er dan nog iets voor, afhankelijk van of de fiets of onderdelen kunnen worden hergebruikt.

Je kunt een fiets ook zelf wegbrengen naar een gemeentelijk inzamelpunt. Sommige gemeentes halen afgedankte fietsen op. Controleer bij je gemeente hoe dat geregeld is.

In veel plaatsen zijn werkplaatsen waar mensen met een arbeidsbeperking fietsen opknappen. Wordt de fiets opgehaald, dan wordt soms nog bekeken of hij nog op te knappen is. De fiets kan dan toch nog een tweede leven krijgen.

Komt hij wel bij het afval terecht, dan worden de onderdelen op de juiste manier verwerkt. De materialen kunnen worden gerecycled en schadelijke stoffen zoals zware metalen die soms voorkomen in elektrische onderdelen, kunnen milieuvriendelijk verwerkt worden.

