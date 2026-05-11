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Kinderwagens vergelijken

Laatste update van de test: 11 mei 2026|

Je kunt kiezen uit heel veel kinderwagens. Welke kinderwagen heb jij nodig voor je kind?

Keuzehulp

  • Qute Q-Ultra
    QuteQ-Ultra
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|7,9 kg

    € 220,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Easywalker Harvey NXT
    EasywalkerHarvey NXT
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Ja|12 kg

    € 900,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Dubatti One E6
    DubattiOne E6
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|14,5 kg
    Expert review

    € 900,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Puck Flo
    PuckFlo
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|9,3 kg
    Expert review

    € 90,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Prénatal Sammy
    PrénatalSammy
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|12,2 kg
    Expert review

    € 500,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Uppababy Cruz V3
    UppababyCruz V3
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|11,8 kg
    Expert review

    € 1.100,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Prénatal Sydney
    PrénatalSydney
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|7,5 kg

    € 180,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Cybex E-Gazelle S
    CybexE-Gazelle S
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Ja|15,5 kg
    Expert review

    € 1.325,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Cybex Orfeo TPE
    CybexOrfeo TPE
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|6,2 kg
    Expert review

    € 310,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Joie Versiti
    JoieVersiti
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Ja|16,8 kg
    Expert review

    € 850,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • ABC Design Salsa 5 air
    ABC DesignSalsa 5 air
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|15,2 kg
    Expert review

    € 950,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Uppababy Vista V3
    UppababyVista V3
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Ja|13,04 kg
    Expert review

    € 1.200,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Uppababy Minu V3
    UppababyMinu V3
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|7,9 kg
    Expert review

    € 400,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Bugaboo Butterfly 2
    BugabooButterfly 2
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|7,5 kg
    Expert review

    € 480,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Cybex Libelle
    CybexLibelle
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|6,5 kg
    Expert review

    € 270,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Easywalker Jackey 2
    EasywalkerJackey 2
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|8,6 kg

    € 250,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • The Jiffle Wagon 2
    The JiffleWagon 2
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Ja|17,7 kg
    Expert review

    € 1.000,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Puck Carl
    PuckCarl
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|10,5 kg
    Expert review

    € 450,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

Kinderwagens getest

We testen hoe goed een kinderwagen rijdt en hoe fijn en makkelijk de kinderwagen stuurt. Natuurlijk kijken we ook hoe comfortabel je kind in de wagen zit. Verder kijken we hoe goed je de kinderwagen in hoogte kunt verstellen. Dat is vooral belangrijk als je langer of kleiner bent dan gemiddeld.

Kinderwagens voor baby's vergelijken

Een 3-in-1 kinderwagen kun je al vanaf de geboorte gebruiken. Je baby leg je in dan in een reiswieg in de kinderwagen. Is je baby te groot voor de reiswieg? Of kan hij zelfstandig zitten? Dan bouw je de kinderwagen makkelijk om tot een buggy. Zo kun je de kinderwagen jarenlang gebruiken. 

Wij testen kinderwagens van grote merken als Bugaboo, Joolz en Mutsy. Vergelijk makkelijk kinderwagens op prijs, testresultaat en veiligheid.

Buggy's vergelijken

Kan je kind goed zelfstandig zitten, dan kan hij in een buggy. Een buggy is compacter en lichter dan een kinderwagen. Daardoor neem je hem makkelijker mee in de auto of op de fiets. Je hebt daarvoor speciale buggydragers. 

Wij testen buggy's van grote merken als Bugaboo, Chicco en Maxi-Cosi. Vergelijk buggy's op prijs, testresultaat, en gebruiksgemak. 

Kinderwagens voor tweelingen vergelijken

We testen ook duokinderwagens. Handig als je een tweeling hebt. Maar duokinderwagens zijn ook handig als je 2 kinderen van verschillende leeftijden hebt. 

In onze test zitten 2 duobuggy's. Vergelijk deze buggy's voor tweelingen op prijs, testresultaat en gebruiksgemak.

Kinderwagens per merk