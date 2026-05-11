Kinderwagens vergelijken

Je kunt kiezen uit heel veel kinderwagens. Welke kinderwagen heb jij nodig voor je kind?

Kinderwagens getest

We testen hoe goed een kinderwagen rijdt en hoe fijn en makkelijk de kinderwagen stuurt. Natuurlijk kijken we ook hoe comfortabel je kind in de wagen zit. Verder kijken we hoe goed je de kinderwagen in hoogte kunt verstellen. Dat is vooral belangrijk als je langer of kleiner bent dan gemiddeld.

Kinderwagens voor baby's vergelijken

Een 3-in-1 kinderwagen kun je al vanaf de geboorte gebruiken. Je baby leg je in dan in een reiswieg in de kinderwagen. Is je baby te groot voor de reiswieg? Of kan hij zelfstandig zitten? Dan bouw je de kinderwagen makkelijk om tot een buggy. Zo kun je de kinderwagen jarenlang gebruiken.

Wij testen kinderwagens van grote merken als Bugaboo, Joolz en Mutsy. Vergelijk makkelijk kinderwagens op prijs, testresultaat en veiligheid.

Buggy's vergelijken

Kan je kind goed zelfstandig zitten, dan kan hij in een buggy. Een buggy is compacter en lichter dan een kinderwagen. Daardoor neem je hem makkelijker mee in de auto of op de fiets. Je hebt daarvoor speciale buggydragers.

Wij testen buggy's van grote merken als Bugaboo, Chicco en Maxi-Cosi. Vergelijk buggy's op prijs, testresultaat, en gebruiksgemak.

Kinderwagens voor tweelingen vergelijken

We testen ook duokinderwagens. Handig als je een tweeling hebt. Maar duokinderwagens zijn ook handig als je 2 kinderen van verschillende leeftijden hebt.

In onze test zitten 2 duobuggy's. Vergelijk deze buggy's voor tweelingen op prijs, testresultaat en gebruiksgemak.