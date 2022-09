Bugaboo-kinderwagens getest

Van een populair merk met veel typen kinderwagens hebben we natuurlijk een aardig aantal getest. We beoordelen de kinderwagens op onder andere rijeigenschappen, veiligheid en gemak. De resultaten lopen aardig uiteen, dus voordat je een Bugaboo wandelwagen gaat kopen is het goed je erin te verdiepen.

Bugaboo-kinderwagen kopen

Bugaboo heeft een uitgebreid assortiment aan kinderwagens in uiteenlopende kleuren. Het is dus lastig om daaruit te kiezen. En zie je een kinderwagen van Bugaboo in de aanbieding, dan is het goed om te weten of dit ook een goede wagen is. Daarom helpen we jou met deze vergelijker.

Bij Bugaboo kun je een buggy of een 3 in 1 kinderwagen kopen. Een Bugaboo buggy is geschikt voor kinderen die al rechtop kunnen zitten. Een Bugaboo 3 in 1 wandelwagen heeft een reiswieg waarin je baby de eerste 6 maanden kan liggen. Daarna kun je de combi ombouwen met een zitje. Ook kun je er een autostoeltje op plaatsen. Zo'n 3 in 1 kinderwagen van Bugaboo koop je om jarenlang te gebruiken, dus je moet er zeker van zijn dat hij van goede kwaliteit is.

Je kunt ook een Bugaboo-kinderwagen voor 2 kinderen kopen. Die hoeven niet van dezelfde leeftijd te zijn. Hiervoor kies je de Donkey 3 of 5. Zo kun je de kids makkelijk samen meenemen.

Bugaboo-kinderwagens vergelijken

Om de ideale wagen van Bugaboo te vinden, bekijk en vergelijk je de eigenschappen en testresultaten. Bekijk bijvoorbeeld hoe makkelijk je hem kunt opvouwen en in de auto kunt leggen, of hoe goed hij over ruw terrein rijdt.