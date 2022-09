Een van de bekendste kindermerken is Maxi-Cosi. Vooral voor autostoeltjes. Maar je kunt er ook een wagen bij hebben. We helpen je kiezen.

Maxi-Cosi-kinderwagen kopen

Bij Maxi-Cosi vind je een ruim aantal kinderwagens. Ze hebben 3 in 1 kinderwagens, reissystemen en buggy's. En ze zijn gemaakt voor verschillende levensstijlen. Zo kun je kiezen voor een wagen die uitermate geschikt is voor in de stad, want die zijn makkelijk wendbaar en mee te nemen in het ov. Of juist voor een wagen met wat grotere wielen om ook goede boswandelingen te kunnen maken.

Voor een pasgeborene kies je een Maxi-Cosi babywagen met reiswieg, of in elk geval een wagen waarin de baby plat kan liggen. Deze set kun je later gebruiken als wandelwagen waarin je kindje rechtop kan zitten. Ook kun je er vaak een Maxi-Cosi autostoeltje op zetten, zoals op de Zelia en Lila.

Is je kind al wat groter, dan koop je een Maxi-Cosi buggy. De Andorra 2.0 en Zelia 2.0 zijn bijvoorbeeld geschikt voor kinderen tot 22 kilo.

Je kunt bijna elke Maxi Cosi kinderwagen in zwart of donkergrijs krijgen. Veel wagens zijn er ook in groen en enkele in een lichtere kleur. Maar belangrijker dan de kleur is natuurlijk het comfort voor jou en je kindje, en de veiligheid.

Maxi-Cosi-kinderwagens getest

We hebben een flink aantal van de kinderwagens van Maxi-Cosi uitgebreid getest. Daarbij letten we niet alleen op hoe je met de wagen kunt rijden, hem in en uit kunt vouwen en het kind kunt plaatsen, maar ook hoe veilig de wagen en de onderdelen zijn. Zo ben je er zeker van dat je een goede kinderwagen kiest.

Maxi-Cosi-kinderwagens vergelijken

Je kunt de kinderwagens van Maxi-Cosi (en ook van andere merken) vergelijken op een flink aantal eigenschappen. En ingelogd met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap bekijk en vergelijk je ook alle testresultaten.