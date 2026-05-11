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Qute kinderwagen

Welke Qute kinderwagen komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Qute kinderwagens en vergelijk de Qute kinderwagen met andere kinderwagens.
Laatste update van de test: 11 mei 2026

Keuzehulp

  • Qute Q-Ultra
    QuteQ-Ultra
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|7,9 kg

    € 220,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Qute Q-Rider
    QuteQ-Rider
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|12,4 kg

    € 950,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Qute Q-Journey
    QuteQ-Journey
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|13,5 kg

    € 800,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Qute Q-Move
    QuteQ-Move
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|9,7 kg
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Afrader
    Qute Q-Shopper
    QuteQ-Shopper
    Afrader
    in de categorie: Buggy
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|5,7 kg
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Afrader
    Qute Q-Compact
    QuteQ-Compact
    Afrader
    in de categorie: Buggy
    Buggy|Ook als duowagen: Nee|7,1 kg
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

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