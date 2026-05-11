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Mutsy kinderwagen

Welke Mutsy kinderwagen komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Mutsy kinderwagens en vergelijk de Mutsy kinderwagen met andere kinderwagens.
Laatste update van de test: 11 mei 2026

Keuzehulp

  • Mutsy Nexo +
    MutsyNexo +
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|9,7 kg
    Expert review

    € 600,-

    Richtprijs

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Mutsy Flow
    MutsyFlow
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|11,8 kg
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Mutsy Icon
    MutsyIcon
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|13,1 kg
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Mutsy Evo
    MutsyEvo
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|12 kg
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

  • Mutsy Nio
    MutsyNio
    3-in-1 Kinderwagen|Ook als duowagen: Nee|12,3 kg

    Prijs niet beschikbaar

    Besturen en rijden

    Gebruiksgemak

    Gebruik met autostoeltje en reiswieg

Kinderwagens per merk