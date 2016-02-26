Kinderwagen kopen: waar let je op?

Er is veel keus in kinderwagens. Probeer de wagen in elk geval uit voor je hem koopt. Vraag je ook af welk type kinderwagen je nodig hebt, hoe compact hij moet zijn en op welk terrein je de wagen gaat gebruiken. En, welke accessoires wil je hebben?
Expert kinderwagens
Wil je weten welke kinderwagen het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste kinderwagen.
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Kinderwagen waarop je een reiswieg kunt plaatsen, zodat een kind vanaf de geboorte kunt meenemen. Vanaf 9 maanden gebruik je het zitje. Er past ook een autostoeltje op.
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Vergelijk 3-in-1 kinderwagens
Meer over 3-in-1 kinderwagens
Kinderwagen voor wat oudere kinderen die goed zelfstandig kunnen zitten. Hij is compacter en lichter dan een 3-in-1 kinderwagen, maar kan ook wat minder stevig en comfortabel zijn.
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Vergelijk buggy's
Meer over buggy's
Kinderwagen voor 2 kinderen tegelijk. Dat kan een tweeling zijn, maar ook 2 kinderen van verschillende leeftijden. Lees meer over duo-kinderwagens en duo-buggy's.
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Kinderwagens die ook als duowagen te koop zijn
Lichte en wendbare kinderwagen om met je kind in de kinderwagen een rondje te joggen.
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Hardloop-kinderwagens
Een kinderwagen moet in alle opzichten bij je passen. Koop een kinderwagen daarom niet online zonder dat je hem zelf geprobeerd hebt. Bezoek een winkel waar je verschillende wagens op je gemak kunt proberen en vergelijken met elkaar. Zo vind je in 10 stappen je ideale kinderwagen.
Denk hieraan als je een kinderwagen gaat kopen:
Een nieuwe kinderwagen kost een hoop geld. Bedragen van meer dan €1000 zijn geen uitzondering. Ook bijpassende accessoires zoals een luiertas, voetenzak of parasol kunnen de prijs flink opdrijven.
Bij sommige 3-in-1 kinderwagens moet je extra betalen voor de reiswieg. Maar er zijn ook kinderwagens waarbij de reiswieg is inbegrepen bij de prijs van het goedkoopste model. Zo kom je niet voor onverwachte kosten te staan.
Wij geven tips voor een goedkope kinderwagen. Zo kun je honderden euro's besparen als je een nieuwe kinderwagen koopt.
Pas wel op voor kinderwagens die voor een paar tientjes te koop zijn bij websites buiten Europa, zoals Temu, AliExpress en Shein. De kwaliteit is bijna altijd waardeloos en ze voldoen zelden aan belangrijke Europese veiligheidseisen.
Zelfs bij buggy's van onder de €100 die je bij Nederlandse winkels koopt, zitten Afraders. Check voor je een goedkope kinderwagen koopt dus eerst de testresultaten in onze vergelijker.
Lees meer over:
Kinderwagens die Afrader zijn
Waarom je beter geen supergoedkope kinderwagen kunt kopen
Een slimme manier om goedkoper aan een goede kinderwagen te komen is een tweedehands kinderwagen.
In de afgelopen jaren testten we meer dan 100 kinderwagens waar een reiswieg op past en meer dan 60 buggy's. Veel daarvan zijn niet meer in de winkel te koop, maar wel tweedehands via bijvoorbeeld Marktplaats. Check in onze vergelijker of de gebruikte kinderwagen die je op het oog hebt, een goede keus is.
Voorkom een miskoop met deze handige checklist.
Bekijk aan de hand van de checklist voor tweedehandskinderwagens of je je eigen gebruikte kinderwagen nog kunt verkopen. Je kunt een bruikbare kinderwagen ook doneren aan een kringloopwinkel of weggeefwinkel. Is de wagen onbruikbaar? Lever hem dan in bij de gemeentelijke milieustraat.
Voor een 3-in-1 kinderwagen en buggy zijn allerlei accessoires en extra's te koop die al dan niet precies bij de kinderwagen passen. Sommige accessoires voor kinderwagens zijn heel handig of zelfs broodnodig. Maar er zijn ook extra's die je nooit nodig hebt.
De populairste spullen die je bij een kinderwagen koopt zijn:
Koop je veel losse extra's bij de kinderwagen? Dan loopt de totaalprijs zo een paar honderd euro verder op. Je kunt geld besparen door goed te letten op prijsverschillen tussen merken, of te kiezen voor een goedkoper huismerk. Koop niet meteen alles, maar wacht even af of je een bepaalde accessoire echt nodig hebt. Check ook de tweedehandsmarkt.
Bekijk welke accessoires handig zijn en welke (waarschijnlijk) niet.
Met onze test zie je meteen welke kinderwagens goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.