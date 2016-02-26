Kinderwagen kopen: waar let je op?

Een nieuwe kinderwagen kost een hoop geld. Bedragen van meer dan €1000 zijn geen uitzondering. Ook bijpassende accessoires zoals een luiertas, voetenzak of parasol kunnen de prijs flink opdrijven.

Bij sommige 3-in-1 kinderwagens moet je extra betalen voor de reiswieg. Maar er zijn ook kinderwagens waarbij de reiswieg is inbegrepen bij de prijs van het goedkoopste model. Zo kom je niet voor onverwachte kosten te staan.

Wij geven tips voor een goedkope kinderwagen. Zo kun je honderden euro's besparen als je een nieuwe kinderwagen koopt.

Spotgoedkope kinderwagen online kopen

Pas wel op voor kinderwagens die voor een paar tientjes te koop zijn bij websites buiten Europa, zoals Temu, AliExpress en Shein. De kwaliteit is bijna altijd waardeloos en ze voldoen zelden aan belangrijke Europese veiligheidseisen.

Zelfs bij buggy's van onder de €100 die je bij Nederlandse winkels koopt, zitten Afraders. Check voor je een goedkope kinderwagen koopt dus eerst de testresultaten in onze vergelijker.

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