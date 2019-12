Kinderwagen kopen: waar let je op?

Welk type kinderwagen je nodig hebt en welke kenmerken hij moet hebben, hangt af van hoe oud je kind is en hoe je de wagen wilt gebruiken.

De leeftijd van je kind

Zoek je een kinderwagen die je direct na de geboorte kunt gebruiken, vraag je dan af tot welke leeftijd je de wagen kunt gebruiken.

Kinderwagen in de auto

Ga je met de auto en neem je de kinderwagen mee, dan moet je hem makkelijk in en uit kunnen klappen. Ook moeten alle onderdelen in de kofferbak van je auto passen.

Kinderwagen in het openbaar vervoer

De kinderwagen moet compact genoeg zijn om door deuren en gangpaden te passen en licht genoeg om te tillen als je vaak met het openbaar vervoer reist.

Klein wonen

Woon je klein of moet je de kinderwagen vaak de trap of en af tillen? Kies dan voor een wagen die compact is op te vouwen en makkelijk te dragen is. In one Vergelijker van kinderwagens staan per geteste kinderwagen alle afmetingen en het gewicht van de wagen.

In bebouwd gebied of natuurgebied

Voor lange wandelingen in de natuur zijn grote luchtbanden handig. In de stad is een compacte, heel wendbare kinderwagen juist belangrijk.