Kinderwagens die je niet moet kopen

Wij testen alle kinderwagens volgens de Europese veiligheidsnorm.

Regelmatig vinden we een klein probleem. Zoals een stiksel dat loslaat of een belangrijke waarschuwing die ontbreekt. Dit noteren we wel, maar de kinderwagen kan nog steeds goed uit de test komen als er verder niets mis mee is.

Helaas laat de veiligheidstest soms ook grote tekortkomingen zien. Soms zo groot dat er een direct gevaar is dat je kindje gewond raakt of nog erger. Kinderwagens met deze problemen zijn meestal een Afrader.

Afraders

Deze kinderwagens kwamen niet goed uit de veiligheidstest en zijn Afrader. Een aantal zijn buggy's van onder de €100. Lees waarom we consumenten afraden om goedkope buggy's te kopen.

Qute Q-Shopper (Testoordeel 1,0)

Het scharnier van de zonnekap zit zo in elkaar dat er makkelijk een kindervingertje in beklemd kan raken.

In de duurtest op de rollerband brak het frame, waardoor de kinderwagen instortte en niet meer te gebruiken is.

De voetrem werkt niet altijd.

Puck Billy (Testoordeel 1,0)

Het tuigje van het zitje komt op verschillende plaatsen los.

Halverwege de duurtest op de rollerband brak het frame op verschillende plekken en stortte de kinderwagen in.

Qute Q-Compact (Testoordeel 1,0)

De gesp van het tuigje in het zitje brak aan de zijkant.

Als de wagen op een helling staat met de rugleuning naar achteren gekanteld, tuimelt de wagen achterover.

Na de test op de rollerband is bij de vering iets kapotgegaan waardoor de wagen niet meer stabiel is.

Lorelli Myla (Testoordeel 1,0)

Verstikkings- en verstrikkingsgevaar door: Grote loshangende lussen aan de binnenkant van de zonnekap. Te grote gaten in het muggennetje. Makkelijk los te peuteren of knagen schuim aan de bumperbar. Makkelijk los te peuteren kleine clipjes aan het muggennetje.



Constructieproblemen: Een klinknagel tussen de bumperbar en het frame ging kapot in de duurtest op de rollerband. Het stiksel van het tuigje ging stuk waardoor het tuigje deels loskomt. Als je kindje in het tuigje zit, kan de rugleuning van het zitje niet ver genoeg naar achteren kantelen. De rugleuning is te laag.

De wagen tuimelt achterover als hij op een steile helling staat met de rugleuning naar achteren geklapt.

Puck Bob (testoordeel 1,0)

Er ging zoveel mis in de test dat we hier alleen de belangrijkste veiligheids- en constructieproblemen noemen:

In de duurtest op de rollerband brak het frame op 2 plaatsen volledig door.

Een van de handvatten brak af.

Van een van de wielen kwam de band los.

Groot gevaar voor beklemde vingertjes bij het scharnier van de zonnekap.

ABC Design Salsa 4 Air (testoordeel 1,1)

Gesp van het tuigje brak en werd onbruikbaar.

Groot gevaar voor beklemde vingers bij de zonnekap.

Als de voorste zwenkwielen bij het rijden tegelijkertijd naar binnen draaien, blokkeren ze elkaar.

Als je de reiswieg optilt aan het handvat in de kap, kantelt hij zo ver naar voren. Zo kan je baby uit de wieg tuimelen.

Chipolini Everly Mist (testoordeel 1,4)

Met deze kinderwagen is zoveel mis dat we alleen de ernstigste problemen noemen:

Het frame brak doormidden in de duurtest, waardoor de wagen instortte.

Een van de handvatten brak af.

Het schuim van de bumperbar kan heel makkelijk worden losgepeuterd of geknaagd en ingeslikt.

Asalvo Yolo (Testoordeel 2,7)

Het frame stortte volledig in tijdens de duurtest.

Onvoldoendes

Koelstra Re-act (Testoordeel 3,3) Constructieprobleem: al in het begin in van de duurtest brak het frame op verschillende plaatsen.

Koelstra Next (Testoordeel 4,1) Constructieprobleem: in de duurtest ging de rits kapot. Daarmee zit het zitje vast aan het frame. En een van van de voorwielen kwam los.

Bugaboo Ant (Testoordeel 4,1) Constructieprobleem: de duwstang brak af in de duurtest op de rollerband.

Topmark Reese (Testoordeel 4,5) Schouderband kwam na verloop van tijd los. Ook kwam een stiksel van het tuigje deels los bij het kruis.

Afrader of onvoldoende?

Als we in de veiligheidstest een probleem zien bij een kinderwagen, schatten we eerst in hoeveel gevaar het kan opleveren. Hoe groter de kans op serieuze verwondingen, hoe meer puntenaftrek. Voor een ontbrekende waarschuwing trekken we minder punten af dan voor een niet goed werkende rem.

Slijtage rekenen we ook niet zo zwaar aan. Want dat gebeurt niet heel plotseling. Het gevaar is dan ook minder groot. Alleen als de kinderwagen compleet instort voordat de duurtest voorbij is, zien we dat wel als een groot gevaar.

Heeft een kinderwagen veel kleine problemen of 1 heel grote in de veiligheidstest? Dan zakt hij voor de Veiligheidstest en is het een Afrader. We willen niet dat consumenten een onveilige kinderwagen kopen.