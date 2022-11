Kinderwagens die je niet moet kopen

Wij testen alle kinderwagens volgens de Europese veiligheidsnorm. Regelmatig vinden we een klein probleem. Zoals een scherp randje of een ontgrendelingsknop die niet vanzelf omhoog gaat als je hem hebt ingedrukt. Dit noteren we wel, maar de kinderwagen kan nog steeds goed uit de test komen als er verder niets mis mee is.

Lospeuteren en inslikken

Helaas laat de veiligheidstests soms ook grote gebreken zien. Soms zo groot dat er een direct gevaar is dat je kindje gewond raakt of nog erger. Een paar voorbeelden:

Grote loshangende lussen die vlak naast je kindje hangen.

Drukknoopjes of andere kleine onderdelen die een peuter heel makkelijk kan lospeuteren en inslikken.

Een rem die niet goed werkt.

Gevaar voor beklemde vingertjes in de directe buurt van je kindje.

Te snel versleten

Bij sommige kinderwagens is er geen onmiddellijk gevaar, maar zijn er onderdelen die veel te snel verslijten. Bijvoorbeeld stiksel van het tuigje dat loslaat na vaak trekken, waardoor je kindje niet meer goed vast zit. Of een frame dat na een paar jaar over hobbelig wegdek doorbreekt. Ook wielen en remmen kun je niet altijd blijven vertrouwen, blijkt uit onze test.

Afrader of onvoldoende?

Als we in de veiligheidstest een probleem zien bij een kinderwagen, schatten we eerst in hoeveel gevaar het kan opleveren. Hoe groter de kans op serieuze verwondingen, hoe meer puntaftrek. Voor een ontbrekende waarschuwing trekken we minder punten af dan als de rem niet goed werkt. Slijtage rekenen we ook niet zo zwaar aan. Dit gebeurt immers niet heel plotseling. Het gevaar is dan ook minder groot.

Heeft een kinderwagen veel kleine problemen of één heel grote in de veiligheidstest? Dan vinden we dat consumenten de wagen niet zouden moeten kopen en wordt hij Afrader.

Afraders

Deze kinderwagens kwamen niet goed uit de veiligheidstest en zijn Afrader.

Lorelli Myla (testoordeel 1,0)

Verstikkings- en verstrikkingsgevaar door: Grote loshangende lussen aan de binnenkant van de zonnekap. Te grote gaten in het muggennetje. Makkelijk los te peuteren of knagen schuim aan de bumperbar. Makkelijk los te peuteren kleine clipjes aan het muggennetje.



Constructieproblemen: Een klinknagel tussen de bumperbar en het frame ging kapot in de duurtest op de rollerband. Het stiksel van het tuigje ging stuk waardoor het tuigje deels loskomt. Als je kindje in het tuigje zit, kan de rugleuning van het zitje niet ver genoeg naar achteren kantelen. De rugleuning is te laag.

De wagen tuimelt achterover als hij op een steile helling staat met de rugleuning naar achteren geklapt.

Puck Bob: (testoordeel 1,0)

Er is bijna niets dat wél goed is aan deze kinderwagen. We noemen hier alleen de belangrijkste veiligheids- en constructieproblemen:

In de duurtest op de rollerband brak het frame op 2 plaatsen volledig door.

Een van de handvatten brak af.

Van een van de wielen kwam de band los.

Groot gevaar voor beklemde vingertjes bij het scharnier van de zonnekap.

ABC Design Salsa 4 Air (testoordeel 1,1)

Gesp van het tuigje onbruikbaar door afgebroken tanden.

Groot gevaar voor beklemde vingers bij de zonnekap.

Als de voorste zwenkwielen bij het rijden tegelijkertijd naar binnen draaien, blokkeren ze elkaar.

Als je de reiswieg optilt aan het handvat in de kap, kantelt hij zo ver naar voren dat je baby uit de wieg zou tuimelen

Chipolini Everly Mist: (testoordeel 1,4)

Met deze kinderwagen is zoveel mis dat we alleen de ernstigste problemen noemen:

Het frame brak doormidden in de duurtest, waardoor de wagen instortte.

Een van de handvatten brak af.

Het schuim van de bumperbar kan heel makkelijk worden losgepeuterd of geknaagd en ingeslikt.

Joolz Hub plus (testoordeel 2,8)

Bij de duurtest op de rollerband kwam een van de voorwielen heel los te zitten. Hierdoor wordt de wagen minder stabiel en kan in bepaalde gevallen omkiepen.

Volgens Joolz komt dit probleem bij nieuwere Hub+-wagens niet meer voor. Wie problemen heeft met zijn Hub+, krijgt van Joolz nieuwe onderdelen of een nieuwe wagen

Onvoldoendes

Bugaboo Ant (testoordeel 4,1) Constructieprobleem: de duwstang brak af in de duurtest op de rollerband

Topmark Reese (testoordeel 4,5) Schouderband kwam na verloop van tijd los en stiksel van het tuigje kwam deels los bij het kruis.