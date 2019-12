Hoe wij kinderwagens testen

Prijs 3-in-1 kinderwagens

Wij testen 3-in-1 kinderwagens en buggy's.

Let op: bij 3-in-1 kinderwagens is een reiswieg niet altijd bij de prijs van het goedkoopste model inbegrepen. Voor een reiswieg moet je dan apart bijbetalen of een duurder model kopen.

Wij vinden dat een reiswieg tot de standaarduitrusting van een 3-in-1 kinderwagen behoort. Daarom is de 'Richtprijs' die we vermelden bij 3-in-1 kinderwagens inclusief de reiswieg. Is de prijs exclusief reiswieg, dan vermleden we dat erbij. In de beschrijving van elk model vermelden we of de reiswieg bij het standaardmodel is inbegrepen.

Testoordeel

Het totale Testoordeel voor elke kinderwagen bestaat uit:

Besturen en rijden (30%)

Gebruiksgemak (15%)

Kind in de wagen (11%)

Ergonomie (15%)

Gebruik in de auto en openbaar vervoer (7,5%)

Gebruik met de reiswieg en autostoel (7,5%)

Gebruik van de boodschappenmand/-net (10%)

Schoonmaken van de bekleding (3%)

Veiligheid (1%)

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke kinderwagens goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

Testpanels van ouders én experts

Alle kinderwagens worden getest door 6 ouders. De panelleden moeten met de wagens een parcours afleggen en een vragenlijst invullen. Daarnaast beoordelen 3 experts de kinderwagens. Ze beoordelen het gebruiksklaar maken, sturen en rijden en gebruiksgemak.

Parcours

De testpanels beoordelen de wagens op hun rij-eigenschappen op een zeer divers parcours:

Rijden over de stoep

Stoepranden op- en afrijden

Rijden op een hobbelige of ongelijke ondergrond, bijvoorbeeld klinkertjes

Sturen langs obstakels

Manoeuvreren in krappe ruimtes

Sinds eind 2018 testen we alle kinderwagens ook op 'offroad-gebruik'. Daarbij rijden de panelleden de wagens over:

Gras

Rul zand

Grind

Houtsnippers

Kind in de wagen

Soms gaan kinderen wel tientallen keren per dag in en uit de kinderwagen. Hoe eenvoudig gaat dat? De panelleden en experts beoordelen onder andere:

Het vastmaken en verstellen van het tuigje of de gordel.

Het in- en verstellen van de rugleuning en de voetensteun.

Gebruiksgemak

De panelleden en experts beoordelen het gebruiksgemak van de kinderwagens op onder andere:

In- en uitklappen

Vastzetten en losmaken van het zitje, de autostoel en de reiswieg

Zonnekap en rugleuning

Verstellen van de duwstang en/of handvatten

Ergonomie en comfort

De ouders en experts beoordelen het comfort voor het kindje. Zijn het zitje en de reiswieg comfortabel, geven ze voldoende ondersteuning aan het kind en zijn ze ruim genoeg?

De experts beoordelen hoe geschikt de reiswieg en het zitje zijn voor kinderen van diverse leeftijden.

Sinds eind 2018 checken we ook of er een zonoemd kuipstoeltje op de wagen zit. Bij zo'n kuipstoeltje zit de zitting vast aan de rugleuning, waardoor de rugleuning niet los van de zitting naar achteren is te kantelenen maar alleen als één geheel. Een wagen met een kuipstoeltje krijgt puntaftrek voor het totaaloordeel voor ergonomie.

Bekleding schoonmaken

Twee factoren bepalen hoe gemakkelijk je de bekleding kunt schoonmaken.

Kun je de bekleding wassen in de wasmachine, met de hand of niet? Hoe gemakkelijk kun je de bekleding van het zitje losmaken?

Bekijk de gebruikstips voor het schoonmaken van je kinderwagen.

Openbaar vervoer

Bij de beoordeling van het gebruik in het openbaar vervoer bekijken we de volgende aspecten:

Hoe zwaar en breed de kinderwagen is

Hoe makkelijk is hij trappen op en af te tillen en te rijden is

Hoe groot de draaicirkel is

Hoe goed hij te manoeuvreren is

Hoe goed en in balans de wagen te houden is op een roltrap

Bekijk de tips voor veilig gebruik van de kinderwagen in het openbaar vervoer.

Opbergen in de auto

Het opbergen van de kinderwagen in de kofferbak beoordelen we met een kleine middenklasser. Hierbij kijken we ook of je onderdelen, zoals de wielen van de wagen of de hoedenplank, moet verwijderen.

Veiligheid

Sinds eind 2018 beoordelen we of de kinderwagens voldoen aan de veiligheidsnorm EN 1888:2012. Een kinderwagen krijgt minpunten als hij op een of meer onderdelen niet aan de norm voldoet. We houden daarbij wel rekening met de ernst van het gebrek en hoe groot het risico is op (ernstige) verwondingen bij het kind: hoe groter het risico op ernstige verwondingen, des te meer puntaftrek. Zo kan een kinderwagen een (flink) lager Testoordeel hebben dan dat je zou verwachten op basis van de 'gewone' testaspecten.

Vergelijk kinderwagens, bekijk het Testoordeel en kies de kinderwagen die het beste bij je past.

Lees meer over veilig gebruik van de kinderwagen.

Aangepast testprogramma sinds eind 2018

Sinds de tweede helft van 2018 beoordelen we kinderwagens op bepaalde punten strenger dan daarvoor. Voor de nieuwgeteste kinderwagens pakt hierdoor het totale Testoordeel wat lager uit dan bij de eerder geteste kinderwagens. Daarom hebben we tijdelijk geen Beste uit de Test en Beste koop. De testoordelen van de nieuwe kinderwagens zijn niet goed meer te vergelijken met de eerder geteste wagens.

We doen wel aanbevelingen voor de beste buggy en beste 3-in-1 kinderwagens.

