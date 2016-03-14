Hoe wij kinderwagens testen

Welke kinderwagens in de test?

Wij testen 3-in-1-kinderwagens en buggy's van allerlei merken en in verschillende prijsklassen. We selecteren de kinderwagens op basis van de (te verwachten) verkoopcijfers. We gaan daarbij onder andere uit van de populariteit van het merk en het aanbod in (web)winkels.

We testen naar verhouding meer 3-in-1-kinderwagens dan buggy's. Dit doen we omdat je een 3-in-1-kinderwagen direct vanaf de geboorte kunt gebruiken tot aan het einde van de kinderwagenleeftijd. Bovendien is er veel meer keuze, variatie en prijsverschil in 3-in-1-kinderwagens dan in buggy's. Er valt dus meer te kiezen.

Prijs 3-in-1-kinderwagens

Een reiswieg wordt niet altijd standaard meegeleverd bij een 3-in-1-kinderwagen. Bij veel modellen heeft de goedkoopste uitvoering alleen een zitje. De wieg moet je er dan apart bij kopen of je moet een duurdere uitvoering kopen waar de wieg bij zit.

Wij vinden dat een wieg bij de standaarduitrusting van een 3-in-1-kinderwagen hoort. Je moet een 3-in-1-kinderwagen vanaf de geboorte kunnen gebruiken en de reiswieg is de beste manier om een jonge baby te vervoeren met de kinderwagen. Daarom is de Richtprijs die we vermelden bij de 3-in-1-kinderwagens in onze vergelijker de prijs van de goedkoopste uitvoering met de reiswieg erbij. Als de prijs in de vergelijker zonder reiswieg is, dan vermelden we dat bij de informatie.

Testoordeel

Het totale Testoordeel voor elke kinderwagen bestaat uit:

Besturen en rijden (30%)

Gebruiksgemak (15%)

Kind in de wagen (11%)

Ergonomie (15%)

Gebruik in de auto en openbaar vervoer (7,5%)

Gebruik met de reiswieg en autostoel (7,5%)

Gebruik van de boodschappenmand/-net (10%)

Schoonmaken van de bekleding (3%)

Veiligheid (1%)

Testpanels van expert én ouders

Experts én een panel van 6 ouders met hun eigen kind beoordelen het gebruiksgemak van alle kinderwagens. Daarbij kijken ze naar onderstaande punten.

Parcours

De testpanels beoordelen de wagens op hun rij-eigenschappen tijdens een afwisselende route:

Rijden over de stoep.

Op- en afrijden van stoepranden.

Rijden op een hobbelige of ongelijke ondergrond, bijvoorbeeld klinkertjes.

Sturen langs obstakels of hindernissen.

De kinderwagens gebruiken in krappe ruimtes.

En op 'offroad-gebruik'. Daarbij rijden de panelleden de wagens over:

Gras

Rul zand

Grind

Houtsnippers (bosgrond)

Bij al deze onderdelen is de boodschappenmand beladen met het maximale gewicht aan boodschappen.

Kind in de wagen

Soms gaan kinderen wel tientallen keren per dag in en uit de kinderwagen. Hoe makkelijk gaat dat? De panelleden en experts beoordelen onder andere:

Het vastmaken en verstellen van het tuigje.

Het verstellen van de rugleuning.

Het verstellen van de benen- en/of voetensteun.

Gebruiksgemak en gebruik met autostoeltje en reiswieg

Om het gebruiksgemak van de kinderwagen en het gebruik van de kinderwagen met de bijbehorende reiswieg en autostoeltje te beoordelen, letten de ouders en experts op onder andere:

In- en uitvouwen van de kinderwagen.

Vastzetten en losmaken van het zitje, de autostoel en de reiswieg.

Gebruik van de zonnekap.

Bediening van de rugleuning en het inklapmechanisme, ook met 1 hand.

Duwstang of handvatten instellen op de juiste hoogte en comfort bij duwen.

Zit het kind goed en comfortabel?

Experts beoordelen hoe geschikt en passend de reiswieg en het zitje zijn voor kinderen in verschillende leeftijden. En hoe goed de kinderwagen een gezonde zithouding stimuleert.

Ook beoordelen we hoe comfortabel het zitje is voor kinderen. Is het zitje ruim genoeg, voldoende gevoerd en biedt het bescherming tegen regen en wind?

Kuipstoeltje

We letten er ook op of er een 'kuipstoeltje' op de wagen zit. Bij zo'n kuipstoeltje zit er geen scharnier tussen de zitting en de rugleuning van het zitje. Hierdoor gaat de zitting mee de lucht in als je de rugleuning naar achteren kantelt. Dat is geen fijne en gezonde zithouding voor het kind. Bij een wagen met een kuipstoeltje worden punten afgetrokken voor het onderdeel 'ergonomie'.

Openbaar vervoer

Bij het beoordelen van het gebruik in het openbaar vervoer kijken we naar:

Hoe zwaar en breed de kinderwagen is.

Hoe makkelijk je de wagen trappen op en af kunt tillen.

Hoe makkelijk de wagen door krappe ruimtes beweegt.

Bekijk de tips voor veilig gebruik van de kinderwagen in het openbaar vervoer.

Opbergen in de auto

We beoordelen hoe makkelijk je de kinderwagen kunt opbergen in de kofferbak van een kleine middenklasse auto, bijvoorbeeld een Volkswagen Golf, Toyota Corolla of Renault Mégane. Er worden punten afgetrokken als:

Er weinig of geen ruimte overblijft voor andere spullen.

Je onderdelen van de kinderwagen moet halen om de hoedenplank dicht te krijgen.

De wagen niet onder de hoedenplank past.

Veiligheid

We beoordelen of de kinderwagens voldoen aan de eisen van de nieuwste versie van de Europese veiligheidsnorm voor kinderwagens: EN 1888. Onder andere:

Kleine onderdelen

We testen bij alle kleine onderdelen binnen het bereik van het kind hoe gemakkelijk ze losraken of kunnen worden losgepulkt - en ingeslikt. Denk aan (druk)knopen, ritssluitingen, schroeven en klinknagels en aan schuim van de bumperbar.

Beklemmingsgevaren

Met een staafje ter grootte van een kindervinger gaan we na of er ergens binnen het bereik van het kind plekken zijn waar een kindervingertje beklemd of verstrikt kan raken.

Tuigje

We testen de stevigheid van het tuigje door er een gewicht in de vorm van een kinderromp in vast te zetten. Een machine zwaait de wagen 6 keer over de kop: 3 keer voorover en 3 keer achterover.

Duwstang

We zetten een zwaar gewicht in het zitje en klemmen de duwstang in een grote schudmachine. Die rammelt 10.000 keer aan de duwstang door de wagen een eindje op te tillen en weer te laten zakken.

Stabiliteit

Ook dit testen we met een gewicht in het zitje, de reiswieg of het autostoeltje. We parkeren de wagen in verschillende posities op een oppervlakte in verschillende hellingsgraden. Mét en zonder parkeervergrendeling erop. De wagen mag niet omkieperen.

Duurtest

In de veiligheidstest testen we ook of de kinderwagen stevig genoeg is en bestand tegen jarenlang dagelijks gebruik. Dat doen we met een duurtest. De kinderwagen wordt met een maximaal beladen boodschappenmand en een gewicht in het zitje op een hobbelige lopende band gezet. Die draait 72.000 keer rond. De wagen moet deze test zonder grote beschadigingen doorstaan.

Is de kinderwagen geschikt voor kinderen tot 22 kg, dus tot aan het einde van de kinderwagenleeftijd, dan doen we een extra duurtest. Met een zwaarder gewicht in het zitje draait de hobbelband nog 24.000 rondes. Ook die test moet de wagen kunnen doorstaan zonder grote beschadigingen.

Reiswieg en autostoeltje

Is de kinderwagen bedoeld om ook te gebruiken met een reiswieg en een autostoeltje? Dan testen we of de wagen ook veilig is met de reiswieg of het autostoeltje erop. Autostoeltjes en reiswiegen hebben elk een 'eigen' veiligheidsnorm.

Minpunten of Afrader

Een kinderwagen krijgt minpunten zodra hij zakt voor een test uit de veiligheidsnorm. Bij de beoordeling houden we rekening met de ernst van het gebrek en de kans op ernstige verwondingen. Hoe groter de gevaren, hoe zwaarder we het aanrekenen. Ook flinke beschadigingen bij de duurtest tellen zwaar mee bij onze beoordeling.

Het Testoordeel van een kinderwagen kan hierdoor (flink) lager zijn dan je zou verwachten op basis van 'gewone' testaspecten. Vinden we iets dat echt gevaarlijk is, of gebeurt er iets waardoor de kinderwagen onbruikbaar is geworden? Dan geven we de wagen een 1 voor de Veiligheid. Het is dan een Afrader.

Bekleding schoonmaken

Er zijn 2 factoren die bepalen hoe makkelijk je de bekleding kunt schoonmaken:

Hoe makkelijk kun je de bekleding van het zitje losmaken? Kun je de bekleding wassen in de wasmachine, met de hand of niet?

Bekijk de tips voor het schoonmaken van je kinderwagen.

Vergelijk kinderwagens, bekijk het Testoordeel en kies de kinderwagen die het beste bij je past.

Lees meer over:

Veilig gebruik van de kinderwagen