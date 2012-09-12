Speciaal ontworpen voor hardlopen

Hardloop-kinderwagens zijn speciaal ontworpen om ermee te kunnen joggen terwijl je kind in de wagen zit. De wielen staan verder uit elkaar dan bij een gewone kinderwagen. Daardoor is de wagen stabieler. Vaak is de wagen langer dan een gewone kinderwagen en is de vering beter.

Niet voor jonge kinderen

Bij het hardlopen hotst en botst de kinderwagen een stuk meer op en neer dan wanneer je gewoon wandelt. De vering van een hardloop-kinderwagen is wel beter dan die van een gewone kinderwagen, maar vangt niet alle klappen op. Het is niet goed voor kleine kinderen om lange tijd heen en weer geschud te worden. Maak je rondje dus niet te lang, en houd goed in de gaten of het niet te veel wordt voor je kind.

Ga in elk geval niet hardlopen met de kinderwagen:

Met een kind in de reiswieg.

Als het kind jonger dan 9 maanden is.

Op ruw terrein.

Er wordt druk gewerkt aan een Europese veiligheidsnorm voor hardloop-kinderwagens, maar die is er nog niet. Helaas is er nog te weinig bekend over het effect van trillingen op het kinderlichaam om er iets over op te nemen in de nieuwe Europese veiligheidsnorm.

Grotere passen, dus hogere duwstang

Bij het hardlopen maak je grotere passen dan wanneer je wandelt. Hierdoor kan de ideale hoogte van de duwstang anders zijn dan bij gewone wandelingen. Zorg dat de duwstang van de hardloop-kinderwagen daarbij past. Een in hoogte verstelbare duwstang is nog beter.

Nadelen hardloop-kinderwagen

Hardloop-kinderwagens zijn langer dan gewone kinderwagens. Dat maakt ze minder wendbaar en moeilijker te sturen. Daardoor zijn ze niet zo geschikt voor winkelen en in het openbaar vervoer.

Ze zijn minder compact op te vouwen. Daardoor passen ze moeilijker in de kofferbak van de auto dan een gewone kinderwagen of buggy.

Op de meeste hardloopwagens past geen autostoeltje.

Kijk naar je kind

Houd je kind goed in de gaten tijdens het hardlopen. Kies voor een zo vlak en effen mogelijk terrein met weinig verkeer. Zorg dat de kleine stevig vastzit in het tuigje en maak de hardloopronde nooit langer dan een halfuur.

Meer advies over hardlopen met een kinderwagen vind je op websites over hardlopen.