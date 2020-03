Ander ontwerp

Hardloop-kinderwagens hebben 3 wielen die groter zijn dan bij andere kinderwagens. De wielen staan ver uit elkaar, waardoor de wagen stabiel is. Voorbeelden van speciale hardloop-kinderwagens zijn de Thule Glide, de Hauck Runner en de Bugaboo Runner. Er zijn geen hardloop-duowagens.

Juiste lengte van de duwstang

Zorg dat de duwstang past bij je lengte, of daaraan is aan te passen. Houd er rekening mee dat je grotere passen maakt bij het hardlopen. Hierdoor kan de ideale lengte van de duwstang anders zijn dan bij gewone wandelingen.

Niet geschikt voor gewoon gebruik

Een hardloopwagen is speciaal ontworpen voor het hardlopen. Sommige hardloopwagens zijn ook wel ‘normaal’ te gebruiken. Maar de mogelijkheden van de wagen, de instelmogelijkheden en het comfort zijn een stuk beperkter dan met een gewone 3-in-1 kinderwagen.

Voor het openbaar vervoer zijn ze meestal te lang en ze passen lastiger in de kofferbak van de auto dan een gewone kinderwagen of buggy. Op de meeste hardloopwagens past geen autostoeltje. Ga nooit hardlopen met je baby in de reiswieg.

Oog voor je kindje

Houd je kindje goed in de gaten tijdens het hardlopen. Kies voor een zo vlak en effen mogelijk terrein met weinig verkeer. Zorg dat je kindje stevig vastzit in het tuigje en maak je hardlooprondje niet te lang.

Meer advies over hardlopen met een kinderwagen vind je op websites over hardlopen.

