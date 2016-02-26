Gebruikstips voor je kinderwagen

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gebruikstips

Gebruikstips voor de kinderwagen

Hoe neem je een kind het veiligst mee in de kinderwagen? En hoe kun je het best je kinderwagen schoonmaken? Laat je de wagen professioneel schoonmaken of ga je zelf aan de slag? Wij geven je een aantal tips.

Snel naar:

  1. Kind veilig vervoeren in een kinderwagen
  2. Kind veilig vervoeren: in de auto
  3. Kind veilig vervoeren: in het openbaar vervoer
  4. Kind veilig vervoeren: op de fiets
  5. Hoe maak je de wagen schoon?

1

Kind veilig vervoeren in een kinderwagen

Tips om ongelukken te voorkomen als je met de kinderwagen op pad gaat:

  • Zet de wagen op de rem voor je het kind in de wagen zet. Zo kan de wagen niet wegrijden terwijl je met je kindje bezig bent.  
  • De veiligheid van de gordeltjes is alleen gegarandeerd als je ze gebruikt zoals ze bedoeld zijn. 
  • Laat een kind nooit alleen in de kinderwagen. 
  • Zet de wagen op de rem als je stilstaat.
  • Hang geen zware tassen aan de duwbeugel of handvatten. De duwstang kan afbreken. En een topzware wagen valt makkelijker om. 
  • Klap de wagen niet in of uit terwijl je kind er naast staat. Zo voorkom je beklemde vingertjes en handjes voorkomen.
  • Pas op met handjes en voetjes die uit de wagen bungelen.

Bescherm kinderen tegen felle zon. Bijvoorbeeld met de zonnekap, een parasol of een zonneschermpje. Gebruik ook zonnebrandmiddel voor baby's en kinderen

Zo testen wij de kinderwagens op veiligheid en heel veel andere onderdelen.

Bekijk en vergelijk:
Hoe kinderwagens scoren op veiligheid

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2

Kind veilig vervoeren: in de auto

Gebruik in de auto altijd een autostoeltje. Per leeftijds- of lengtecategorie is er een type autostoeltje.

Een baby heeft in een autostoeltje nauwelijks bewegingsruimte. Laat daarom een baby de eerste 6 maanden niet langer dan een halfuur achter elkaar in het autostoeltje. En niet langer dan 2 uur per dag in totaal. Haal het kind meteen uit het stoeltje zodra je op de plaats van bestemming bent. En laat het zoveel mogelijk bewegen. Liefst op de grond.

Lees meer op Kinderveiligheid.nl.

Autostoeltje op de kinderwagen

Gebruik het autostoeltje niet als alternatief voor een reiswieg. Net als in een cocoon heeft een baby te weinig bewegingsvrijheid in een autostoeltje. 

Je kind veilig vervoeren

3

Kind veilig vervoeren: in het openbaar vervoer

In de bus, tram, trein of metro

Reis je met het openbaar vervoer met een kind jonger dan 18 maanden (1,5 jaar)? Dan kan het veiliger zijn om het kind in de kinderwagen te laten dan om het op schoot te nemen. Bij abrupt remmen kan het kind van je schoot vallen of beklemd raken tussen jou en de bank voor je.

Laat kinderen in de reiswieg of het zitje en:

  • Zet de wagen op de rem.
  • Zet de wagen dwars op de rijrichting.
  • Laat het tuigje vast.
  • Blijf naast de wagen zitten of staan.

Wij testen bij alle kinderwagens hoe handig ze te gebruiken zijn in het openbaar vervoer en op stations en dergelijke.

Ben je ingelogd? Bekijk dan de kinderwagens die minstens een 8 krijgen voor gebruik in het openbaar vervoer.

veilig vervoeren in OV

4

Kind veilig vervoeren: op de fiets

Kan een kind nog niet zelfstandig zitten? Neem het dan liever nog niet mee in een fietszitje. Er zijn andere mogelijkheden om een baby te vervoeren.

Bijvoorbeeld met een bakfiets of fietskar waar je een autostoeltje in zet. Zo kun je een baby toch meenemen op de fiets.

Zodra een kind zelfstandig kan zitten, kun je een fietszitje gebruiken.

De buggy kun je meenemen in een buggydrager aan de bagagedrager.

veilig vervoeren met fiets

5

Hoe maak je de wagen schoon?

Zelf schoonmaken

Door de bekleding en het onderstel schoon te houden, heb je langer plezier van de kinderwagen. 

Let op het volgende:

  • Check of de bekleding van het zitje en/of de reiswieg van het frame gehaald kan worden.
  • Houd je bij het schoonmaken van de bekleding aan de adviezen op het waslabel. Doe je dit niet, dan loop je het risico dat de bekleding onbruikbaar wordt. 
  • Zand, modder, gruis en vuil water kunnen het frame en het binnenwerk van de wielen beschadigen en roest veroorzaken. Verwijder het daarom zo snel mogelijk. Gebruik als dat nodig is een mild reinigingsmiddel, zoals vloeibare of groene zeep en een niet-schurende doek.  
  • Haal regelmatig de wielen van de wagen en maak ze schoon met lauw water. Maak de onderdelen goed droog voor je ze weer bevestigt.

Let op: lees in de productinformatie hoe je de verschillende onderdelen het best kunt schoonmaken. 

Wij testen bij alle kinderwagens hoe makkelijk de bekleding is schoon te maken.

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