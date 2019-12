Gebruikstips voor je kinderwagen

Gebruik in de auto altijd een autostoeltje. Per leeftijds- of lengtecategorie is er een type autostoeltje.

Omdat een baby in een autostoeltje weinig bewegingsruimte heeft is het verstandig om je kind zodra je op de plaats van bestemming bent weer zoveel mogelijk te laten bewegen. Laat een baby de eerste 6 maanden niet langer dan een halfuur achter elkaar in het autostoeltje.

