Gebruikstips voor je kinderwagen

Gebruik in de auto altijd een autostoeltje. Per leeftijds- of lengtecategorie is er een type autostoeltje.

Een baby heeft in een autostoeltje nauwelijks bewegingsruimte. Laat daarom een baby de eerste 6 maanden niet langer dan een halfuur achter elkaar in het autostoeltje. En niet langer dan 2 uur per dag in totaal. Haal het kind meteen uit het stoeltje zodra je op de plaats van bestemming bent. En laat het zoveel mogelijk bewegen. Liefst op de grond.

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Autostoeltje op de kinderwagen

Gebruik het autostoeltje niet als alternatief voor een reiswieg. Net als in een cocoon heeft een baby te weinig bewegingsvrijheid in een autostoeltje.