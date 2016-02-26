Gebruikstips voor je kinderwagen

Hoe neem je een kind het veiligst mee in de kinderwagen? En hoe kun je het best je kinderwagen schoonmaken? Laat je de wagen professioneel schoonmaken of ga je zelf aan de slag? Wij geven je een aantal tips.
Expert kinderwagens
Tips om ongelukken te voorkomen als je met de kinderwagen op pad gaat:
Bescherm kinderen tegen felle zon. Bijvoorbeeld met de zonnekap, een parasol of een zonneschermpje. Gebruik ook zonnebrandmiddel voor baby's en kinderen.
Zo testen wij de kinderwagens op veiligheid en heel veel andere onderdelen.
Bekijk en vergelijk:
Hoe kinderwagens scoren op veiligheid
Gebruik in de auto altijd een autostoeltje. Per leeftijds- of lengtecategorie is er een type autostoeltje.
Een baby heeft in een autostoeltje nauwelijks bewegingsruimte. Laat daarom een baby de eerste 6 maanden niet langer dan een halfuur achter elkaar in het autostoeltje. En niet langer dan 2 uur per dag in totaal. Haal het kind meteen uit het stoeltje zodra je op de plaats van bestemming bent. En laat het zoveel mogelijk bewegen. Liefst op de grond.
Lees meer op Kinderveiligheid.nl.
Autostoeltje op de kinderwagen
Gebruik het autostoeltje niet als alternatief voor een reiswieg. Net als in een cocoon heeft een baby te weinig bewegingsvrijheid in een autostoeltje.
Reis je met het openbaar vervoer met een kind jonger dan 18 maanden (1,5 jaar)? Dan kan het veiliger zijn om het kind in de kinderwagen te laten dan om het op schoot te nemen. Bij abrupt remmen kan het kind van je schoot vallen of beklemd raken tussen jou en de bank voor je.
Laat kinderen in de reiswieg of het zitje en:
Wij testen bij alle kinderwagens hoe handig ze te gebruiken zijn in het openbaar vervoer en op stations en dergelijke.
Ben je ingelogd? Bekijk dan de kinderwagens die minstens een 8 krijgen voor gebruik in het openbaar vervoer.
Kan een kind nog niet zelfstandig zitten? Neem het dan liever nog niet mee in een fietszitje. Er zijn andere mogelijkheden om een baby te vervoeren.
Bijvoorbeeld met een bakfiets of fietskar waar je een autostoeltje in zet. Zo kun je een baby toch meenemen op de fiets.
Zodra een kind zelfstandig kan zitten, kun je een fietszitje gebruiken.
De buggy kun je meenemen in een buggydrager aan de bagagedrager.
Door de bekleding en het onderstel schoon te houden, heb je langer plezier van de kinderwagen.
Let op het volgende:
Let op: lees in de productinformatie hoe je de verschillende onderdelen het best kunt schoonmaken.
Wij testen bij alle kinderwagens hoe makkelijk de bekleding is schoon te maken.