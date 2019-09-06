Parasol voor de kinderwagen

Kinderwagenparasol

De bekendste zonbescherming is de parasol. Voor de meeste 3-in-1-kinderwagens en ook buggy's is een bijpassende parasol te koop. Daar dan gelijk de juiste bevestigingsmaterialen bij. Koop je een kinderwagenparasol van een ander merk of een huismerk, dan loop je het risico dat de bevestigingsmaterialen minder goed passen aan de kinderwagen.

De prijzen van kinderwagenparasols variëren. Je betaalt zo'n €10 à €15 voor een huismerkparasol en bijna €60 voor de duurste merkparasols.

Een parasol is niet altijd de beste oplossing. Omdat de kinderwagen steeds beweegt en van positie verandert ten opzichte van de zon, moet je de parasol steeds bijstellen. En een parasol kan flink in de weg zitten bij het sturen met en inklappen van de kinderwagen. En als je hem onderweg niet meer nodig hebt, is hij niet zo makkelijk op te bergen.

Alternatieven voor de parasol

Vanwege de nadelen van een parasol, kiezen steeds meer ouders voor een andere manier om hun kind in de kinderwagen te beschermen tegen de zon.

Zonnescherm

Een kinderwagen zonnescherm span je tussen de zonnekap en de duwstang. Het oppervlak van zo'n zonnescherm is veel groter dan van een parasol. En hij bedekt de hele oppervlakte tussen de zonnekap en de duwstang. Een zonnescherm houdt dus meer veel meer zonlicht tegen dan een parasol. En je hoeft een zonnescherm ook niet steeds bij te stellen als de kinderwagen draait ten opzichte van de zon. En hij zit niet zo in de weg als een parasol. Als je hem onderweg wil opbergen, vouwt hij op tot een klein pakketje.

Een nadeel is dat je minder zicht hebt op het kind dan met een parasol.

De meeste kinderwagenmerken verkopen een bijpassend zonnescherm. Let erop dat het zonnescherm een UV-filter heeft.

(Hydrofiele) doek: niet het beste alternatief

De goedkoopste oplossing is een (hydrofiele) doek die je met een paar wasknijpers of veiligheidsspelden aan de zonnekap vastzet. Maar let op, dit is niet ideaal. Zo'n doek laat minder frisse lucht door dan een parasol of een zonnescherm. En UV-stralen kunnen er gewoon doorheen, dus de huid van het kind is niet beschermd.

Sluit sowieso nooit de hele kap af met een hydrofiele doek: laat altijd een hoekje open voor voldoende frisse lucht.

Tip: Vergeet niet om kinderen en jezelf goed in te smeren met een zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.