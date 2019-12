Parasol voor de kinderwagen

Voor de meeste 3-in-1-kinderwagens en ook buggy's is een bijpassende parasol te koop. Bij zo'n bijpassende parasol zitten dan gelijk de juiste bevestigingsmaterialen. Je kunt ook een parasol van een ander merk of een huismerk kopen, maar dan loop je het risico dat de bevestigingsmaterialen minder goed passen aan de kinderwagen.

Prijzen variëren van zo'n €10 à €15 voor een huismerkparasol tot bijna €60 voor de duurste merkparasols.

Noodzakelijk?

Het is de vraag of een parasol echt noodzakelijk is. Hij beschermt je baby wel tegen de zon, maar kan voor de ouders flink in de weg zitten bij het manoeuvreren met en inklappen van de kinderwagen. Bovendien zul je een parasol vaak moeten bijstellen omdat je steeds zult bewegen met de wagen.

Een (hydrofiele) doek met een paar wasknijpers of veiligheidsspelden aan de zonnekap bevestigen is handiger en goedkoper. Let er wel op dat er voldoende frisse lucht bij de baby kan komen.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke kinderwagens goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. Beste kinderwagen

Lees meer over het gebruik van een hydrofiele doek voor de kinderwagen.

Lees ook: