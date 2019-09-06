Wat kost een kinderwagenvoetenzak?

Voor bijna elk model kinderwagen is er wel een bijpassende voetenzak. Maar die is lang niet altijd bij de prijs inbegrepen. De prijs van een bijpassende voetenzak kan fors oplopen. De goedkoopste exemplaren kosten zo'n €40, maar je hebt ook kinderwagen-voetenzakken van dik boven de €200.

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Kinderwagens waarbij de goedkoopste voetenzak wordt meegeleverd

Waterdichte voetenzak

De meeste van deze speciale kinderwagenvoetenzakken zijn waterdicht of waterafstotend. Dat is prettig bij vochtig weer, maar een waterdichte voetenzak ventileert niet of nauwelijks. Pas dus op dat je kindje niet oververhit raakt.

Goedkoper alternatief

Een stuk goedkoper alternatief is een gewoon slaapzakje of dekentje uit het ledikantje. Die beschermt dan weer niet tegen nat weer.