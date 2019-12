Met een voetenzak blijven de beentjes en voetjes van je kindje lekker warm en droog in een kinderwagen. Wil je er een kopen, dan zijn er een paar punten om op te letten. En er zijn goedkopere alternatieven.

Met de beentjes en voetjes in een voetenzak blijft je kindje lekker warm in de kinderwagen als het buiten koud is.

Prijs voetenzak

Voor bijna elk model kinderwagen is er wel een bijpassende voetenzak, maar die is zelden bij de prijs inbegrepen. De prijs van een bijpassende voetenzak kan fors oplopen. De goedkoopste expemplaren kosten zo'n €40, maar er zijn ook voetenzakken van dik boven de €200.

Waterdichte voetenzak

De meeste van deze speciale kinderwagenvoetenzakken zijn waterdicht of waterafstotend. Dat is prettig bij vochtig weer, maar een waterdichte voetenzak ventileert niet of nauwelijks. Pas dus op dat je kindje niet oververhit raakt.

Goedkoper alternatief

Een stuk goedkoper alternatief is een gewoon slaapzakje of dekentje uit het ledikantje. Al zijn die in tegenstelling tot speciale kinderwagenvoetenzakken niet waterdicht.

