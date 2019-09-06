icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Voetenzak voor in de kinderwagen kopen

Met een voetenzak blijven de beentjes en voetjes van je kindje lekker warm en droog in een kinderwagen. Wil je er een kopen, dan zijn er een paar punten om op te letten. Er zijn ook goedkopere alternatieven.
Noelle van der Weel-280px

Noëlle van der Weel   Expert kinderwagensBijgewerkt op:17 april 2026

5_voetenzak-inpakken

Wat kost een kinderwagenvoetenzak?

Voor bijna elk model kinderwagen is er wel een bijpassende voetenzak. Maar die is lang niet altijd bij de prijs inbegrepen. De prijs van een bijpassende voetenzak kan fors oplopen. De goedkoopste exemplaren kosten zo'n €40, maar je hebt ook kinderwagen-voetenzakken van dik boven de €200.

Bekijk en vergelijk
Kinderwagens waarbij de goedkoopste voetenzak wordt meegeleverd

Waterdichte voetenzak

De meeste van deze speciale kinderwagenvoetenzakken zijn waterdicht of waterafstotend. Dat is prettig bij vochtig weer, maar een waterdichte voetenzak ventileert niet of nauwelijks. Pas dus op dat je kindje niet oververhit raakt.

Goedkoper alternatief

Een stuk goedkoper alternatief is een gewoon slaapzakje of dekentje uit het ledikantje. Die beschermt dan weer niet tegen nat weer. 

Lees verder