Een 3-in-1-kinderwagen kopen

Test: 3-in-1-kinderwagens

We hebben ruim honderd 3-in-1-kinderwagens getest, onder meer van Joolz, Maxi-Cosi, Bugaboo en Nuna. We kijken naar gebruiksgemak thuis en onderweg, comfort en veiligheid. Met het zitje, met de reiswieg en met het autostoeltje en het zitje.

Reiswieg voor een 3-in-1-kinderwagen

Een 3-in-1-kinderwagen kun je vanaf de geboorte gebruiken met een reiswieg gebruiken. Zo'n kinderwagen is groter en zwaarder dan een buggy, maar wel comfortabeler voor het kind. Een buggy is bedoeld voor kinderen die zelfstandig goed kunnen zitten.

De lichamelijke en motorische ontwikkeling van een baby verloopt in de eerste 6 maanden het beste als het kind zich vrij kan bewegen en kan liggen op een vlakke, stevige ondergrond. Een kinderwagenwieg is daarom de allerbeste manier om de baby in de eerste 6 maanden met de kinderwagen te vervoeren.

Kies een reiswieg op de groei. En let erop dat zowel de lengte als de breedte van een reiswieg per kinderwagen flink kunnen verschillen. Heb je - of verwacht je - een grote baby? Deze kinderwagens hebben een grote reiswieg.

Bijbetalen voor de reiswieg

De reiswieg is niet altijd inbegrepen in de prijs van een standaardmodel 3-in-1-kinderwagen. Bij sommige merken moet je een duurdere versie kopen, of de reiswieg los kopen. In onze kinderwagenvergelijker zijn de richtprijzen zo veel mogelijk met reiswieg. Zit de reiswieg niet in de vermelde prijs? Dan noemen we dat in de testinformatie.

Autostoeltje voor een 3-in-1-kinderwagen

Met de juiste adapters kun je een autostoeltje op het onderstel van een 3-in-1-kinderwagen klikken. Let goed op welke adapters nodig zijn voor jouw autostoeltje. Soms worden ze bij de kinderwagen meegeleverd. Vaak moet je ze apart kopen. Ze kosten enkele tientjes.

Let op: een baby moet zoveel mogelijk vrij kunnen bewegen en liggen op een vlakke en stevige ondergrond. In een autostoeltje kan dat niet. Gebruik daarom het autostoeltje niet als alternatief voor de kinderwagenreiswieg, maar alleen als het niet anders kan. Heeft de baby al een tijdje in het autostoeltje in de auto gezeten? Klik het autostoeltje dan niet meteen met baby en al op de kinderwagen, maar laat de kleine even lekker bewegen.

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Zitje voor een 3-in-1-kinderwagen

Je kunt het zitje van de 3-in-1-wagen gebruiken als het kind zelfstandig kan zitten. Als je kiest voor een kinderwagen waarvan je de rugleuning in de ligstand kunt kantelen, kan de kleine extra lekker slapen in de wagen.

Lees meer over veilig op pad met de kinderwagen

Goedkope 3-in-1-kinderwagens

Een nieuwe 3-in-1-kinderwagen is een dure aanschaf. Met onze tips voor een goedkope kinderwagen bespaar je tot honderden euro’s. Kijk waar je op kunt letten als je een tweedehands 3-in-1-kinderwagen wilt kopen.

Accessoires voor 3-in-1 kinderwagens

Je kunt ook allerlei accessoires voor 3-in-1-kinderwagens kopen, zoals een voetenzak en een parasol. Bij elkaar kunnen die de prijs van de wagen flink duurder maken.