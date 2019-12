Een 3-in-1-kinderwagen kopen

Een 3-in-1-kinderwagen kun je gebruiken met een reiswieg, zitje en autostoeltje. Hij is geschikt vanaf de geboorte tot je kind een jaar of 4 is. Waar moet je op letten?

Reiswieg voor een 3-in-1-kinderwagen

Een 3-in-1-kinderwagen kun je vanaf de geboorte met een reiswieg gebruiken. Zo'n kinderwagen is groter en zwaarder dan een buggy, maar daardoor wel comfortabeler voor je kind. Een buggy mag je pas gebruiken als je kind zelfstandig kan zitten.

De lichamelijke en motorische ontwikkelingen van een baby in de eerste 6 maanden verlopen het beste als hij zich vrij kan bewegen en plat kan liggen. Zet hem tijdens deze fase daarom zo min mogelijk vast met een gordeltje. Een reiswieg is daarom ook een betere keuze dan een zogeheten cocoon of een autostoeltje. Kies een reiswieg op de groei en let erop dat zowel de lengte als de breedte van een reiswieg per kinderwagen fors kunnen verschillen.

Bijbetalen voor de reiswieg

Vreemd genoeg is de reiswieg niet altijd inbegrepen bij het standaardmodel van een 3-in-1-kinderwagen. Bij sommige merken moet je een duurdere versie kopen, of de reiswieg los kopen. In onze Kinderwagenvergelijker zijn de richtprijzen altijd inclusief reiswieg.

Autostoeltje voor een 3-in-1-kinderwagen

Met de juiste adapters kun je een autostoeltje op het onderstel van een 3-in-1-kinderwagen klikken. Let goed op welke adapters nodig zijn voor jouw autostoeltje. Soms worden deze adapters standaard bij de kinderwagen geleverd, maar vaak moet je ze apart kopen. Ze kosten enkele tientjes.

Let op: een baby moet zoveel mogelijk vrij kunnen bewegen. In een autostoeltje is de bewegingsvrijheid zeer beperkt. Gebruik het autostoeltje op de kinderwagen daarom niet langer dan een halfuur achter elkaar.

Zitje voor een 3-in-1-kinderwagen

Vanaf ongeveer 9 maanden, zodra je kind zelfstandig kan zitten, kun je het zitje van de 3-in-1-wagen gebruiken. Let erop dat er een goed gordeltje in zit, waar je kind zich niet uit kan wurmen.

Een kinderwagen kiezen Met onze test zie je direct welke 3-in-1 kinderwagens goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. Beste 3-in-1 kinderwagen

Test: 3-in-1 kinderwagens

We hebben tientallen 3-in-1-kinderwagens (onder andere van Maxi-Cosi, Quinny en Stokke) getest op hun gebruiksgemak thuis en onderweg, comfort en veiligheid. Zowel met de reiswieg als met het autostoeltje en het zitje.

Goedkope 3-in-1-kinderwagens

Een nieuwe 3-in-1-kinderwagen is een kostbare aanschaf. Met onze tips voor een goedkope kinderwagen bespaar je tot honderden euro’s. Kijk waar je op kunt letten als je een tweedehands 3-in-1-kinderwagen wilt kopen.

Accessoires voor 3-in-1 kinderwagens

Je kunt ook allerlei accessoires voor 3-in-1-kinderwagens kopen, die bij elkaar de prijs van de wagen flink kunnen opschroeven.

Lees ook: