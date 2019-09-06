Is een luiertas handig?

Een speciale luiertas of luierrugzak heeft vaak handige extra's ten opzichte van een gewone schoudertas of rugzak, zoals:

Een verschoningsmatje.

Een geïsoleerd vak voor babyflesjes.

Een thermoskan, of vak daarvoor.

Bevestigingspunten voor aan de kinderwagen.

Speciale vakken en compartimenten die sneller en handiger toegankelijk zijn.

Bij elke 3-in-1-kinderwagen kun je een bijpassende luiertas of luierrugzak kopen. Meestal zijn er zelfs meerdere opties beschikbaar. Maar bij de grote babywarenhuizen zijn ook luiertassen te koop die niet bij een bepaald kinderwagenmerk of -model horen.

Wat kost een luiertas?

De prijzen van luiertassen variëren enorm. De prijs is afhankelijk van het merk, de stijl, het materiaal en de degelijkheid. De goedkoopste zijn zo'n €25, maar er zijn er ook van dik boven de €250.

Je kunt natuurlijk ook een gewone schoudertas of rugzak gebruiken. Maar de ervaring leert dat een echte luiertas of luiertasrugzak het extra geld wel waard zijn.